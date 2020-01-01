الأهلي وأبو قير للأسمدة : مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد ابو قير للأسمدة في لقاء دور الـ8 من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها في ستاد برج العرب.

الأهلي 2 × 1 أبو قير للأسمدة

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60- خطأ لصالح أبو قير في منتصف الملعب

58- تبديل لأبو قير بخروج محمد علاء ونزول علي عزب

58- تبديل للأهلي بنزول محمد مجدي قفشة وخروج أحمد نبيل

57- محاولة مرور من

54- بطاقة صفراء لوليد سليمان

53- تمريرات وبناء للهجمة من جانب الأهلي

50- خطأ لصالح أبو قير من مكان مميز...تسدد بقوة لكن بجوار القائم

48- بطاقة صفراء لأحمد نبيل لاعب الأهلي

45- صافرة بداية الشوط الثاني

49- صافرة نهاية الشوط الأول

48- تسديدة من مسافة بعيدة بأقدام محمود الملك لكن بعيدة عن المرمى ايضًا

45- ثلاث دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع

44- تمريرات وبناء للهجمة من جانب الأهلي

43- خطأ لصالح أحمد الشيخ في منتصف الملعب

42- خطأ لصالح ابو قير في منتصف الملعب

38- عرضية من الجانب الأيمن لابو قير للأسمدة يستقبلها المهاجم كير ماك بتسديدة بكعب القدم تسكن الشباك

38- جوووووووووووووووول

33- خطأ لصالح ابو قير من يمين منطقة جزاء الأهلي... تنفذ وتتحول إلى ركنية برأس أحمد الشيخ

32- تسديدة من حمدي فتحي لكن تصطدم بالدفاع وترتد بلمسة يد على فتحي

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26- وليد سليمان ينجح في تسجيل ركلة الجزاء ويضيف الثاني للأهلي

26- جووووووووووول

24- قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء بعد مراجعة الفيديو وبطاقة صفراء ثانية لإبراهيم ريعو وطرد

20- هجمة خطير للأهلي ومطالبة بركلة جزاء وفي انتظار قرار حكم الفيديو

19- بطاقة صفراء لإبراهيم ريعو

18- خطأ لصالح وليد سليمان في منتصف الملعب

15- تسديدة قوية من وليد سليمان من حدود منطقة الجزاء تسكن الشباك بنجاح

15- جوووووووووووووووول

13- تسديدة من حمدي فتحي تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

12- أمامية مميزة من حمدي فتحي لبادجي لكن يخطيء في الاستلام وتصل سهلة للحارس

10- تهدئة للعب من جانب ابو قير

5- بداية قوية من جانب الأهلي

1- صافرة بداية المباراة

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

عربي بدر - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمود وحيد

حمدي فتحي -أحمد نبيل

جيرالدو - أحمد الشيخ - وليد سليمان

اليو بادجي

تشكيل أبو قير:

التشكيل | 4-3-3

محمد طلعت

ابراهيم ريعو - محمود الملك - هاني السيد - كمال ابو الفتوح

إسلام نبيل - محمد الكرته - محمد علاء

مصطفى الخواجة - كير ماك - علاء شعبان

في لقاء لا يقبل القسمة على اتنين ننتظر تحديد الفائز والصاعد لدور نصف النهائي من البطولة.

في البروفا الأخيرة قبل لقاء النهائي بدوري أبطال أفريقيا، يواجه الأهلي ابو قير للأسمدة.

أعزائي المشاهدين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الأهلي أمام ابو قير للأسمدة في لقاء دور الـ8 من كأس مصر، والمقامة بستاد برج العرب.