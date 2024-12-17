"الأهلي باع نجمه بنصف الثمن!" .. أسرار جديدة تورط الإدارة أمام الجماهير

الأهلي يعيش أسوأ مراحله إداريًا في السنوات الأخيرة..

فجّر نايف القاضي، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ تورِط "المسؤولين الحاليين" في قلعة الراقي، أمام جماهير الفريق الأول لكرة القدم.

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الأهلي يُعاني من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر لقب السوبر المحلي وودع كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، والتأهل إلى "ثمن نهائي" النخبة الآسيوية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

القاضي كشف في تصريحات مع برنامج "في 90"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن الإدارة الأهلاوية الحالية باعت هيثم عسيري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي القادسية، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ مقابل 20 مليون ريال سعودي تقريبًا.

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وأعلن المسؤول السابق في الأهلي، أنه لديه معلومات تؤكد أن عرضًا وصل إلى النادي الجداوي، من أحد الفرق السعودية المهمة؛ للتعاقد مع عسيري مقابل ضعف الثمن، أي 40 مليون ريال سعودي.

واعتبر نايف القاضي أن المسؤولين في الأهلي ارتكبوا خطأين؛ أولهما التخلي عن لاعب سعودي مهم، كان من الممكن أن يفيد الفريق الأول، والثاني قبول العرض الأقل في القيمة المالية.

وأشاد القاضي بعمل المدير الفني الشاب ماتياس يايسله، مع الفريق الأهلاوي، محملًا مجلس الإدارة مسؤولية تذبذب النتائج؛ لأنها لم توفر الأدوات اللازمة للمدرب، بل قامت بإعارة الجناح الأيسر آلان سانت ماكسيمين، وبيع بديله هيثم عسيري.

جدير بالذكر أن ماكسيمين، انتقل من الأهلي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فربخشه، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"؛ ولمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.