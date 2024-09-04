"استغنى عن أحدهما بنصف ثمنه!" .. الكشف عن قيمة بيع ثنائي الأهلي المحلي

كواليس صادمة من داخل البيت الأهلاوي..

فاجأ مسؤولو النادي الأهلي السعودي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بـ"الاستغناء" عن اثنين من النجوم المحليين، خلال الميركاتو الصيفي الذي أغلق أبوابه رسميًا، في اليومين الماضيين.

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هذا الثنائي المحلي الذي استغنى الأهلي عنهما، في الميركاتو الصيفي؛ هما عبدالباسط هندي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، وزميله الجناح الشاب هيثم عسيري.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان مساء اليوم الأربعاء، عن قيمة المبالغ التي دخلت خزينة النادي الأهلي، نتيجة الاستغناء عن هندي وعسيري، في صيف العام الحالي.

العجلان أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، حصول النادي الأهلي على مبلغ 18 مليون ريال سعودي، من بيع هندي وعسيري إلى الاتفاق والقادسية على التوالي.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن مسؤولي الراقي باعوا عسيري إلى القادسية، مقابل مبلغ مالي يُقدر بـ11 مليون ريال، بينما تم الاستغناء عن هندي إلى الاتفاق بـ7 ملايين ريال.

المبلغ الذي ذكره العجلان؛ يُقارب الرقم الذي تحدث عنه بودكاست "شوط"، مساء اليوم الأربعاء؛ حيث أكد على أن الأهلي باع هيثم عسيري إلى القادسية، مقابل 12 مليون ريال سعودي.

لكن.. البودكاست فجر قنبلة مدوية، بكشفه عن أن القادسية عرض 25 مليون ريال في بداية الميركاتو الصيفي على الأهلي، مقابل التعاقد مع الجناح الشاب.

وقتها.. رفضت الإدارة الأهلاوية الاستغناء عن عسيري، قبل أن تتراجع وتقرر بيعه، ولكن هذه المرة بمبلغ أقل من النصف "12 أو 11 مليون ريال"؛ مثلما ذكر بودكاست "شوط" وأحمد العجلان.