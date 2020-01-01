رسميًا .. إقامة السوبر الإفريقي بقطر وتأجيله لصعوبة الاتفاق

السوبر يجمع الأهلي المصري بنهضة بركان المغربي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًا اليوم الخميس، تأجيل مباراة كأس السوبر القاري إلى العام المقبل.

المباراة كان من المقرر أن تقام الشهر الجاري بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، في العاصمة المصرية "القاهرة"، لكن تم تأجيلها بناءً على اعتراضات من الفريق المغربي.

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المباراة تم نقلها من الدوحة إلى القاهرة، بعدما صعب الأهلي والزمالك المصريين إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن أعيدت إلى قطر من جديد بعدما رفض نهضة بركان إقامتها في القاهرة، بناءً على الاتفاقية التي وقعها الجانب الإفريقي مع قطر لمدة عامين، لاستضافة السوبر.

وأصدر كاف بيانًا رسميًا أوضح خلاله أن هناك اختلاف في الاتفاقات مع الاتحاد القطري، تسبب في تأجيل المباراة، إذ جاء نص البيان: "في ظل صعوبة التوصل لاتفاق مع الاتحاد القطري لكرة القدم لتنظيم بطولة كأس السوبر 2019-2020 الأهلي ضد نهضة بركان، قررت اللجنة التنفيذية إقامة كأس السوبر في النصف الأول من عام 2021".

يذكر أن الشياطين الحمر يشاركون في السوبر بصفتهم بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، إذ انتصر بثنائية مقابل هدف وحيد.

أما الفريق البرتقالي فهو بطل الكونفدرالية الإفريقية على حساب بيراميدز المصري، بالفوز عليه بهدف وحيد.