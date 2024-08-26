طوق النجاة لإنقاذ نابولي من صداع أوسيمين .. الأهلي يقدم عرضًا حقيقيًا يتحدى رغبة النيجيري!

هل ينجح الأهلي في حسم الصفقة؟

عادت قصة الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، للظهور على السطح من جديد، بعد تأكيد اهتمام النادي الأهلي، وتحركه بعرض رسمي من أجل الظفر بخدمات اللاعب.

المهاجم النيجيري صاحب الـ25 عامًا، والذي قاد نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي، في موسم 2022-2023، بعد غياب 33 عامًا، بات الآن في موقف صعب، خاصة وأن إدارة النادي لا تريد بيع عقده بأقل من قيمة الشرط الجزائي، الذي يبلغ 130 مليون يورو، وتقدم الأهلي بعرض رسمي، وسط انسحاب الأندية الأوروبية التي كانت ترغب في ضم اللاعب.

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وأفاد الإعلامي الرياضي جيانلوكا دي مارزيو، بأن الأهلي أبدى اهتمامًا قويًا بفيكتور أوسيمين، وإدارة نابولي منفتحة على فكرة رحيل اللاعب إلى النادي السعودي، ولكن تبقى نقطة الخلاف حول المقابل المادي، مبينًا أن الأهلي قدم أولى إشارة ملموسة حقيقية لبيع أوسيمين، مساء الأحد.

وفي هذا السياق، ذكرت شبكة (سكاي سبورت إيطاليا)، أن الأهلي قدم عرضًا بقيمة 70 مليون يورو لضم فيكتور أوسيمين، إلا أن المهاجم النيجيري الذي يرتبط بعقد مع نابولي حتى صيف 2026، لا يزال في انتظار عروض باريس سان جيرمان وآرسنال وتشيلسي.

أوسيمين يرغب في اللعب في دوري أبطال أوروبا، ما يجعله مستبعدًا الانتقال إلى تشيلسي هذا الموسم، حيث يشارك النادي الإنجليزي في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، في ظل اهتمام نابولي في ضم البلجيكي روميلو لوكاكو، فيما أشارت تقارير إلى نية النادي الإيطالي في ضم لوكاكو، بقطع النظر عن موقف فيكتور.

ورغم تمسك إدارة نابولي بقيمة الشرط الجزائي في عقد أوسيمين، إلا أن النادي قد لا يمانع فكرة رحيله حال الحصول على مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأبرم الأهلي صفقة واحدة، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بالتعاقد مع المحور البرازيلي أليكساندر، قادمًا من فلومينينسي، بعقد لمدة 4 مواسم، فيما تدور المفاوضات مع الإنجليزي إيفان توني، مهاجم برينتفورد، الذي تم منحه مهلة حتى اليوم، للرد على عرض النادي الجداوي.