فيديو - موسى المحياني: الأهلي تضرر برحيلي ولم يضرني

مدير الكرة السابق بالراقي يطالب بحماية الإدارة الحالية

تحدث موسى المحياني؛ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي السعودي، عن المشكلات التي تدور داخل أروقة النادي الجداوي، مؤكدًا أن هناك تصفية حسابات كثيرة بين المسؤولين فيه.

المحياني كان قد رحل عن الراقي بعد دخوله في عدة أزمات مع اللاعبين، على رأسهم مهند عسيري، الذي وجه لمدير الكرة السابق عدة اتهامات بالتحامل عليه.

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وقال المحياني، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "من يدفعه الحقد والحسد يعمل 24 ساعة دون كلل أو ملل، أما من يتحرك بدافع الحب يعبر عن هذا مرة واحدة ويتوقف فدافعه ليس كبيرًا، والفئة الأولى تضر الأهلي".

وأضاف: "عندما كنت أعمل بالأهلي وكان يوجد حاقدين حولي كنت أقول للمحيطين بي أنني لن أتضرر، بل الأهلي هو من سيتضرر، فأنا سيأتي يوم وأرحل عن النادي مهما طالت فترتي، وسأخلص حتى آخر يوم لي، وبعد ذلك النادي سيتضرر إذا خرجت بوقت غير المناسب، أما أنا فسأجد فرصتي في أي مكان آخر سواء بالأهلي أو غيره".

مدير الكرة السابق بالنادي الجداوي تابع: "هناك تصفية حسابات كثيرة بالأهلي، ومطالبات بالرحيل من أول خطأ تقوم به، وهذه مشكلة كبيرة، ومطالب الرحيل هي مجرد تصفية حسابات أكثر من إصلاح أخطاء، وحديثي الآن حماية للإدارة الحالية، لا بد من حماية المسؤولين الحاليين، فإذا الإدارة أصبحت قوية ستحمي اللاعبين، لا تحميهم من الأخطاء، لكن من الشائعات الكثيرة التي تخرج بشكل يومي، لأن هناك من لا يفكر في مصلحة النادي".

واختتم: "ما قدمه الأمير خالد بن عبد الله للنادي لن يقدمه أي شخص آخر سواء من أموال أو حب أو احترام للجميع له، وفجأة مع نهاية 2018 تفجرت الأمور بشكل كبير داخل الأهلي، كان الوضع صعبًا للغاية".

#الدوري_مع_وليد | موسى المحياني : المحرك للحقد والحسد يشتغل 24 ساعة .. واللي يحب بصدق يعبر عن حبه مرة واحدة .. وخروجي من الأهلي لم يضرني ولكن النادي تضرر.#SBC pic.twitter.com/dfNu8NUGLy — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) April 8, 2020

يذكر أن الراقي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، برصيد 37 نقطة، بفارق نقطتين عن المركز الثالث، وثماني نقاط عن الوصافة، و14 نقطة عن الصدارة.

الراقي عانى في الموسم الجاري من عديد الأزمات الإدارية، التي تسببت في الإطاحة بالرئيس الأسبق أحمد الصائغ، مما أثر على الجانب الفني للفريق.