عملية جراحية ناجحة لحمدي فتحي

لاعب الأهلي أصيب خلال تواجده مع منتخب مصر

أجرى حمدي فتحي؛ لاعب الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، عملية جراحية في غضروف الركبة بألمانيا، بنجاح، تحت إشراف الطبيب الألماني هيرنان ماير؛ الخبير المتخصص في جراحات الركبة.

اللاعب كان قد أصيب بقطع في غضروف الركبة، خلال معسكر منتخب مصر قبل خوض مواجهتي كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

رافق خالد محمود؛ طبيب الشياطين الحمر، اللاعب خلال رحلته بألمانيا، وحتى إجراء الجراحة اليوم، على أن يعود إلى القاهرة بعد غدٍ الخميس.

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ومن المقرر أن يخضع فتحي خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي، على أن يعود للمشاركة في المباريات بعد أربعة أشهر من الآن.

صاحب الـ25 عامًا شارك مع الفراعنة في وديتي بوتسوانا وليبيريا، وسجل هو هدف الفوز في كل منهما، قبل أن يتعرض للإصابة.

وتعثر المنتخب المصري في بداية مشواره بالتصفيات، حيث تعادل إيجابيًا أمام كينيا بهدف لكل منهما، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وكذلك تعادل سلبيًا دون أهداف أمام جزر القمر، ليخسر أربع نقاط ثمينة في البداية.