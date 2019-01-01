الأهلي يغادر إلى الإمارات مصطحبًا 25 لاعبًا

الأهلي يستغل فترة التوقف ويقيم معسكرًا لمدة أسبوع في الإمارات

سافرت بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات، من أجل الانتظام في معسكر خلال الفترة الحالية، حيث ضمت قائمة الفريق المسافر 25 لاعبًا.

فايلر اصطحب 25 لاعبًا في قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد، وعلي معلول ورامي ربيعة وسعد سمير، وياسر ابراهيم ومحمود متولي وحسين السيد.

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خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة وأحمد الشيخ.

الهجوم: جونيور أجاي ووليد أزارو ومروان محسن.

ويقيم الأهلي معسكرًا حاليًا في الإمارات، في ظل فترة توقف الدوري الممتاز، وذلك لارتباط المنتخب الوطني الأول بمباريات بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون.

ويرتبط أيضًا المنتخب الأوليمبي، ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر الحالي.