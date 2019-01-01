عمار حمدي: أثبت للأهلي قدراتي، لكن المنافسة به صعبة

العائد من الاتحاد عازم على قول كلمته في الأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى عمار حمدي سعادته بالعودة لصفوف الأهلي بعد فترة إعارة ناجحة جدًا مع الاتحاد السكندري بدأت منذ يناير الماضي.

وانضم حمدي صاحب الـ20 عامًا للأهلي قادمًا من النصر صيف 2018 في صفقة كلفت النادي 5 ملايين جنيهًا مصريًا، ولكنه لم يحصل على فرصته في الفريق ليُعار في سوق الانتقالات الشتوي الماضي إلى الاتحاد وهناك أظهر قدراته جيدًا من خلال إحراز 3 أهداف وصناعة 4.

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ومع عودته للفريق هذا الصيف، قال اللاعب أنه سعيد جدًا بإظهار قدراته للمسؤولين في الأهلي وأنه متقبل لأي قرار خاص به سواء كان البقاء في النادي أو الإعارة مجددًا.

مضيفًا "فترة الإعارة كانت صعبة، فترة أكون أو لا أكون، كانت رغبتي أن أظهر للأهلي أنني من المفترض أن أتواجد ضمن صفوف الفريق، والحمد لله تمكنت من تقديم شيء جيد مع الاتحاد".

"أشكر الأهلي على إتاحة الفرصة لي والسماح بخروجي بالإعارة للاتحاد، وأنا حاليًا تحت أمر النادي سواء البقاء بين صفوف الفريق أو الرحيل مجددًا بالإعارة".

وأوضح حمدي أن اجتهاده في التدريب خلال شهوره الأولى مع الأهلي رغم عدم مشاركته في المباريات ساعدته على الظهور بهذا المستوى الممتاز مع الاتحاد، مؤكدًا أن المنافسة في الأهلي صعبة والجميع يجتهد في التدريبات لكن لا أحد يضمن اللعب أساسيًا.

ووجه اللاعب أخيرًا شكره لجماهير الأهلي "العظيمة" مبديًا سعادته البالغة بثقتهم في قدراته، متمنيًا أن يكون عند حسن ظنهم به.