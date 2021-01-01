تقرير | الأهلي يسعى لإبرام صفقة تبادلية تتضمن مروان محسن

مفاجأة في مستقبل المهاجم المصري

أفادت مصادر صحفية أن إدارة النادي الأهلي تسعى لإبرام صفقة تبادلية خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، تتضمن تخليه عن مهاجمه مروان محسن.

بطل الثلاثية في الموسم الماضي كان قد أعلن تعاقده مع مهاجم الجونة والتر بواليا قبل يومين، وبات بذلك يمتلك عددًا كبيرًا من المهاجمين فيما يُواجه نقصًا في مراكز أخرى أبرزها الظهير الأيمن.

موقع يلا كورة المصري أوضح أن الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي الاتحاد لاستعادة لاعبه المعار "عمار حمدي" خلال يناير الجاري، مقابل تخليه عن لاعبيه مروان محسن وأحمد ياسر ريان بالإعارة.

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وأوضح مصدر خاص من النادي الأحمر للموقع المصري أن حمدي لديه رغبة واضحة بالعودة للأهلي، إلا أن إدارة الاتحاد وجهازه الفني يُعارضان الأمر تمامًا خاصة أن اللاعب يُعد من أهم العناصر الأساسية في الفريق هذا الموسم.