شكوك حول مداهمة إصابة الرباط الصليبي من جديد لمحمد محمود

صاحب الـ21 عامًا يرافقه سوء الحظ منذ انضمامه للأهلي في يناير الماضي

غادر محمد محمود؛ لاعب الأهلي المصري، المران المسائي لفريقه اليوم الأربعاء، إثر تعرضه للإصابة، خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

اللاعب عاد مؤخرًا للمشاركة في تدريبات الشياطين الحمر، بعد اكتمال شفائه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها عقب فترة قصيرة من انضمامه للأهلي في يناير الماضي.

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وأجرى محمود أشعة في مستشفى قريب من مقر النادي، وتشير المؤشرات الأولية أن إصابته عبارة عن قطع جديد في الرباط الصليبي للركبة.

الإصابة هذه المرة في القدم الأخرى، وليست التي قُطع رباطها الصليبي منذ أشهر، لترفض الإصابة نفسها في ترك صاحب الـ21 يتألق في المارد الأحمر.

تحديدًا أصيب لاعب الوسط المرة الأولى، بقطع في الصليبي وغضروف الركبة خلال المباراة الثانية التي يشارك بها بالفانلة الحمراء، أمام سموحة السكندري في 8 يناير الماضي.

يذكر أن شوقي غريب؛ المدير الفني لمنتخب مصر تحت 23 عامًا ضم محمد محمود للقائمة الأولية المشاركة في كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 9 وحتى 22 من نوفمبر المقبل.