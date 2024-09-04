ضربة جديدة .. الأهلي "يسقط" اسم لاعبه من قائمة الفريق!

ضربة جديدة في صفوف النادي الأهلي..

أسقط مسؤولو النادي الأهلي السعودي، اسم أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من "قائمته" للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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الأهلي بدأ الموسم الرياضي الحالي، بخسارة لقب كأس السوبر السعودي، قبل أن يحقق فوزًا ثم هزيمة، في الجولتين الأولى والثانية على التوالي، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، خلال الساعات الأولى من اليوم الخميس، تم إسقاط اسم متوسط الميدان السعودي محمد المجحد، من قائمة الفريق الأهلاوي، حتى شهر يناير القادم؛ بسبب الإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجحد أصيب في غضروف الركبة، وخضع إلى عملية جراحية بعد نهاية الموسم الماضي 2023-2024؛ حيث تأكد النادي الأهلي على عدم قدرته للعودة إلى الملاعب، قبل شهر ديسمبر القادم.

وكشفت الصحيفة عن أن عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية، ستكون بشكل تدريجي؛ حيث سيجري أولًا حول المضمار، ثم سيؤدي تمارين لياقية.

وإذا سارت الأمور بشكل طبيعي، من المقرر أن يعيد الأهلي تسجيل لاعبه، في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي، وتحديدًا في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"؛ حسب نفس الصحيفة.