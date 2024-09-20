يايسله يحسم جدل "خلافه" مع نجم الأهلي .. ويكشف سر "استبدال" رياض محرز أمام ضمك

ماذا قال ماتياس يايسله؟!..

كشف الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سر "استبدال" الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم، أمام ضمك.

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محرز لعب 45 دقيقة فقط، قبل أن يتم استبداله في استراحة ما بين الشوطين، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي (4-2) على ضمك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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يايسله نفى في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، معاناة محرز من أي إصابة، مؤكدًا على أن استبداله بين الشوطين؛ كان من أجل ضخ دماء جديدة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وعلى جانب آخر.. أشاد المدير الفني الألماني، بمستوى النجم الإسباني الشاب جابري فيجا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، الذي سجل هدفًا وصنع آخر ضد ضمك.

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وقال ماتياس يايسله: "فيجا موهبة عالمية شابة، قادر على تقديم الكثير للفريق.. استبعاده في المباريات الماضية، كان بسبب عدم جاهزيته التامة، بعد العودة من الإصابة"؛ في رد غير مباشر على أنباء الخلافات المشتعلة بينهما.

واعترف يايسله بأن ثنائية فيجا والمهاجم الإنجليزي إيفان توني، قادرة على تقديم الإضافة الفنية للفريق الأهلاوي، على أرضية الملعب، مثلما حدث ضد ضمك.

وأخيرًا.. أشاد المدير الفني للنادي الأهلي، بمستوى ضمك "العنيد"، لافتًا إلى أن هذا الفريق ومدربه الروماني كوزمين كونترا، يعرفان كيف يتعاملان في المباريات الكبيرة، مثلما حدث أمام الهلال.