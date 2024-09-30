"شاهدتم وحدة الفريق!" .. أول رد من ماتياس يايسله على رحيله المرتقب من الأهلي!

كل التقارير تؤكد رحيل ماتياس يايسله عن الأهلي..

رد الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، على أنباء "رحيله المرتقب"، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

بعض الأخبار تحدثت عن أن مباراة الوصل الإماراتي، والتي فاز فيها الأهلي (2-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النحبة الآسيوية 2024-2025؛ هي "الأخيرة" ليايسله مع الفريق.

وعن ذلك يقول يايسله في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، بعد الفوز على الوصل: "أنا سعيد في الأهلي"؛ دون أن يزيد أي كلمة بخصوص مستقبله.

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وأضاف: "الجميع شاهد وحدة الفريق أمام الوصل.. اللاعبون كانوا يهاجمون ويدافعون معًا"، معربًا عن فخره الكبير بنجوم الراقي، وما قدموه على أرض الفريق الإماراتي.

وشدد ماتياس يايسله على أن ردة فعل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كانت رائعة للغاية أمام الوصل؛ بعد هزيمتين متتاليتين ضد الجندل والقادسية، على التوالي.

جدير بالذكر أن الأهلي ودع كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ32؛ بعد الخسارة (1-2) أمام نادي الجندل، قبل أن يسقط بـ"هدف مقابل لا شيء" ضد القادسية، في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي.