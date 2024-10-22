"شيء واحد فقط لم يُعجبني" .. ماتياس يايسله يتغنى بأداء الأهلي أمام الريان ويصف الشوط الأول بالأفضل في الموسم

الفريق السعودي حقق فوزًا ثمنيًا خارج ملعبه في دوري أبطال آسيا النخبة

أبدى ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي السعودي سعادته ورضاه الكامل عن أداء وفوز فريقه على الريان القطري في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا النخبة في قطر مساء أمس الإثنين، مشيرًا إلى أن شيئًا واحدًا فقط لم يُعجبه في اللقاء.

الأهلي تقدم في الشوط الأول بهدفين سجلهما جابي فيجا وفراس البريكان وقد أهدر عدة فرص لإضافة المزيد من الأهداف قبل أن يُصبح اللقاء أصعب في الشوط الثاني بتقليص الريان للفارق بواسطة هدف فهد الحمد بالخطأ في مرماه.

يايسله وصف الشوط الأول من المباراة بالأفضل للراقي في الموسم الجاري لكنه لام على لاعبيه عدم استغلال الفرص لحسم النتيجة تمامًا قبل أن تتعقد الأمور في الشوط الثاني، مضيفًا في المؤتمر الصحفي كما نقلت صحيفة الرياضية السعودية "استحققنا الانتصار، وأعتقد أن الشوط الأول كان أحد أفضل أشواطنا هذا الموسم، كان بإمكاننا الحسم مبكرًا لكن لم نستغل الفرص وهذا الشيء الوحيد الذي لم يسعدني".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابع "سعيد بالنتيجة التي جاءت بعد صعوبات كبيرة، لكننا نلوم أنفسنا على عدم حسم الأمور بشكل مبكر عبر تسجيل هدف ثالث قبل عودة المنافس إلى المباراة".

يُشار إلى أن الأهلي نجح في الفوز بمبارياته الثلاثة في دوري أبطال آسيا النخبة، ويحتل حاليًا وصافة مجموعة الغرب بفارق الأهداف عن مواطنه الهلال.