"القرار بيد ماتياس يايسله" .. الأهلي في طريقه لضم ثنائي أجنبي

تطورات جديدة في ميركاتو النادي الأهلي..

يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي، على حسم "صفقتين أجنبيتين"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

الأهلي لم يتعاقد مع أي صفقة رسمية - حتى الآن -، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ في الوقت الذي استغنى فيه عن جناحه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، إلى نادي فنربخشة التركي؛ لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، اختيار الإدارة الأهلاوية، عددًا من اللاعبين الأجانب الذين يجيدون في مركزي رأس الحربة والجناح الأيسر، بما يتناسب مع إمكانيات النادي "المالية".

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الصحيفة كشفت عن أن مسؤولي الأهلي، قاموا بعرض هذه الأسماء على الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل اختيار واحد ومنهم فقط، سيتم التعاقد معه وتسجيله بدلًا من ماكسيمين.

وأوضحت الصحيفة أن العمل مستمر حاليًا، من أجل اختيار مجموعة من الأسماء الأجنبية "مواليد 2003 أو أكثر"، في مركز الظهير الأيسر، بناءً على طلب من يايسله.

وأشارت "الرياضية" إلى أنه بعد استقرار مجلس إدارة النادي الأهلي، على هذه الأسماء؛ سيتم عرضهم على المدير الفني الألماني أيضًا؛ لاختيار واحدٍ منهم فقط.

جدير بالذكر أن الأهلي سيشارك في 4 بطولات رسمية، خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ هي: "دوري روشن للمحترفين، النخبة الآسيوية، كأس الملك والسوبر السعودي".