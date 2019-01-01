الأهلي ولاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

الأهلي 0 × 0 الاتحاد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

7’ ضغط من لاعبي الاهلي علي دفاعات العميد لمحاولة البحث عن هدف مبكر

5’ انطلاقة من عبدالفتاح عسيري من الجهة اليمنى ثم توغل علي حدود المنطقة ليسدد كرة قوية مرت بعيدة عن المرمي

4’ تمريرات من لاعبي الاهلي علي حدود المنطقة لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات الاتحاد

3’ عرضية من حمدان الشمراني من الجهة اليسري لداخل المنطقة تلقاها أليكساندر بريوفيتش برأسية تصل سهلة بين أحضان محمد العويس

2’ تمريرات بين أقدام لاعبي الأهلي فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

⚽️دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: #الاتحاد_الاهلي



🐅 بالتوفيق للنمور pic.twitter.com/oE6KNuCtDw — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 31, 2019

البدلاء: عبدالعزيز البيشي / عبد المحسن فلاته / هارون كمارا / أمين بخاري / عبدالعزيز العرياني / كارلوس فيلانويفا / منصور الحربي / طارق عبده محمد / عبدالرحمن العبود

قائمة الفريق الكروي في مواجهة #الاتحاد_الاهلي pic.twitter.com/qFhRdr3q5z — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 31, 2019

الاتحاد: يبدأ المدرب محمد العبدلي بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من فواز القرني / سعود عبدالحميد / زياد الصحفي / مروان دا كوستا / حمدان الشمراني / عبدالإله المالكي / كريم الأحمدي / إيميليانو فيتشيو / خالد السميري / اليكساندر بريوفيتش / روماريو ريكاردو دا سيلفا

البدلاء: سلمان المؤشر / حسين المقهوي / خالد عبدالعزيز البركة / ياسر المسيليم / إرفين زوكانوفيتش / محمد آل فتيل / نوح الموسي / عبدالرحمنغريب / عبدالله حسون ترمين

الأهلي: يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من محمد العويس / سعيد المولد / محمد عبده خبراني / عبدالباسط هندي / لوكاس ليما / عبدالفتاح عسيري / جوزيف دي سوزا / الفيس ساريتش / يوسف البلايلي / دجانيني تافاريس / عمر السومة

تشكيل الفريقين:

على الجانب الآخر، تلقى العميد الهزيمة الأولى له في الدوري أمام فريق أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الثامنة، ويحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، فحتى الآن النمور لعب 8 مباريات استطاع أن يحقق الفوز في ثلاث مباريات فقط، وتلقى الهزيمة فى خمس مواجهات.

سقط الراقي أمام الحزم بهدفين دون رد، فى الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذه النتيجة يحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 14 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع النصر الذي يحتل المركز الخامس حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمتين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./