هل انتهى مشواره الكروي؟ ومتى يعود للعب؟ كريم نيدفيد يُجيب

الأهلي تُوج بخسارة الزمالك أمام أسوان مساء أمس

نفى كريم وليد "نيدفيد" لاعب وسط النادي الأهلي كل ما أثير حول انتهاء مشواره الكروي بسبب الإصابة التي تُبعده عن اللعب منذ إبريل الماضي.

صاحب الـ23 عامًا كان قد تعرض لإصابة في غضروف الركبة خلال مواجهة مصر المقاصة أجرى على أثرها عملية جراحية، ولم تسر أموره جيدًا مما اضطره لإجراء جراحة ثانية وخوض برنامج علاجي وتأهيلي طويل جدًا.

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نيدفيد أشاد بتعامل الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وجميع مسؤوليه معه خلال فترة الإصابة والعلاج، مؤكدًا أنه لا يُعاني أي مشاكل فيما يخص الجوانب المالية سواء تكاليف العلاج والسفر أو رواتبه الشهرية.

مضيفًا حول تطور حالته الصحية "لم يحدث أبدًا أن أخبرني أي من الأطباء المتابعين لحالتي أنني قد أضطر لاعتزال كرة القدم، أنهينا مرحلة جيدة من العلاج ومقبلين على المرحلة الأهم ومن ثم سيكون كل شيء أسهل".

أوضح "أنهيت مرحلة العلاج الطبيعي من التأهيل، وسنبدأ مرحلة بناء العضلة من البداية، نحن لا نتسرع أبدًا ونتقدم بخطوات بطيئة لكن مدروسة تمامًا، تأثرنا سلبًا بتوقف الحياة خلال فترة كورونا، لكن التواصل كان موجودًا مع الطبيب الألماني".

تابع "نحن والنادي لا نريد التسرع أبدًا في العودة للملعب، لا نريد نسف كل جهد الشهور الماضية، لا يوجد وقت محدد للعودة، إذ نسير يومًا بيوم ونتابع الحالة يوميًا، والأمور مستقرة تمامًا حاليًا، أتمنى أن تستمر حالة الاستقرار والتحسن تلك وأستطيع اللحاق بالفريق في الموسم القادم".