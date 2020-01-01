الأمور في الأهلي لا تتحسن .. يبقى الوضع كما هو عليه

المسحة الجديدة لم تأت بالبشائر

لم تأت المسحة الجديدة التي أجراها لاعبو الأهلي المصري أمس الإثنين، بأخبار سعيدة، إذ أنها لم تثبت شفاء أي من مصابي فيروس كورونا.

لاعبو المارد الأحمر أجروا بالأمس مسحة جديدة بعد ظهور خمس إصابات بالفيروس بينهم، هم: محمود عبد المنعم "كهربا"، صالح جمعة، وليد سليمان، أحمد ياسر ريان ومحمد شريف، للتأكد من سلامة الجميع في المعسكر المغلق الذي بدأ بالأمس.

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ووفقًا لموقع "في الجول" المصري فإن نتيجة المسحة جاءت سلبية لكافة اللاعبين باستثناء الخماسي المصاب، مشيرًا إلى أنه سيخضع الجميع لمسحة جديدة غدًا الأربعاء تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لحسم موقفهم من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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النهائي القاري من المقرر أن يقام على استاد القاهرة الدولي، في 27 من نوفمبر الجاري، إذ يلتقي الشياطين الحمر بالزمالك.

وكان الأهلي قد تأهل للنهائي بعد تغلب على الوداد المغربي بثنائية نظيفة ذهابًا، ثم كرر فوزه إيابًا بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أما الفارس الأبيض فجاء صعوده على حساب الرجاء المغربي، حيث أنه فاز عليه ذهابًا بهدف وحيد في المغرب، وبالإياب انتصر بثلاثية مقابل هدف وحيد.