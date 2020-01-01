فايلر: لا بديل لرمضان صبحي في الأهلي

المدرب يتحدث عن مصير رمضان صبحي وأهميته للفريق

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري رغبته في بقاء رمضان صبحي للموسم القادم، مؤكدًا أن الفريق الأحمر لا يمتلك أي بديل له في الوقت الحالي.

المدرب السويسري أوضح أن غياب رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري للإصابة أثر سلبيًا على الفريق، وكان أحد المشاكل الفنية الكبيرة التي واجهته في قيادته للأهلي لكنه استطاع التغلب عليها وتحقيق النتائج المطلوبة.

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فايلر أوضح خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورت أنه لا يُقيم اللاعبين بناءً على قيمة انتقالهم المالية بل على أدائهم الفني في الملعب فقط، مضيفًا "الأهلي لا يمتلك بديل لرمضان صبحي حاليًا، وإن غادرنا لابد من التعاقد مع بديل آخر، وأنا وأفراد الجهاز المعاون سنبحث في سوق الانتقالات عن لاعب بديل في حال رحل".

أضاف "لا أحب البحث عن الأعذار، رمضان صبحي لاعب مهم لكننا سنجد الحلول المناسبة عند غيابه عن الفريق لأن هذا دورنا، وقد لعبنا دونه عند إصابته وحققنا نتائج جيدة".

"أتمنى بالطبع بقاء رمضان معنا في الأهلي، لكن القرار لا يتعلق بي فقط بل هناك أمور إدارية ومالية تعود لإدارة النادي، والأهلي سيكون محقًا في حال لم يستطع الحفاظ على رمضان لارتفاع السعر المطلوب من ناديه الإنجليزي".