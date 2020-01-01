الأهلي يُتم اتفاقه مع فايلر على تجديد عقده، وشيء واحد ينقص التوقيع الرسمي

المدرب بدأ يتحدث عن صفقات الموسم القادم

كشفت تقارير إعلامية صباح اليوم الأحد عن توصل إدارة النادي الأهلي المصري لاتفاق بكافة التفاصيل مع المدرب رينيه فايلر حول تجديد عقده لموسم جديد.

المدرب السويسري مرتبط بالفريق الأحمر بعقد ينتهي نهاية الموسم الجاري، ولكن الأداء والنتائج الجيدة للأهلي تحت قيادته محليًا وقاريًا دفعا الإدارة للتمسك به وتجديد العقد مبكرًا خاصة مع الحديث عن اهتمام عدة أندية خليجية خاصة من الإمارات بالتعاقد معه.

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قناة أون تايم سبورت أوضحت أن الطرفين أتما بالفعل التوصل لاتفاق على تجديد العقد بعد مفاوضات بدأها رئيس النادي محمود الخطيب عقب تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا متخطيًا صن داونز الجنوب أفريقي.

وأضافت القناة أن شيئًا واحدًا ينقص التوقيع الرسمي على العقود وهو انتهاء أزمة فيروس كورونا التي تضرب العالم وتترك أثرها السلبي البالغ على كرة القدم.

الأهلي أعلن الأسبوع الماضي تجديد عقد نجمه المخضرم وليد سليمان لمدة موسمين، فيما وجه الشكر لحسام عاشور لرفض فايلر استمراره مع الفريق للموسم القادم، وكذلك وافق على رغبة شريف إكرامي بالرحيل وعدم تجديد العقد بحثًا عن فرصة للعب بانتظام.