رسميًا - الأهلي يكشف عن الثلاثي الأجنبي في جهاز فايلر

ثنائي مصري وحيد في الجهاز الفني الجديد للشياطين الحمر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، عن تشكيل الجهاز المعاون بالكامل للسويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني الجديد للفريق.

لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة طه إسماعيل، أعلنت أول أمس السبت، التعاقد مع السويسري لقيادة الفريق بالموسم المقبل، خلفًا للمُقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي.

وتم الاستقرار بشكل رسمي على بقاء سامي قمصان في منصب المدرب المساعد، مع سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة، كثنائي مصري وحيد في الجهاز الفني الجديد.

فيما يضم الجهاز الثلاثي الأجنبي ديفيد سيزا مدربًا عامًا، يانكون ميشيل مدربًا لحراس المرمى، وتوماس بينكيل مخططًا للأحمال.

ووجه مجلس الأهلي الشكر للثنائي محمد يوسف؛ المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني خلال الفترة الماضية، وطارق سليمان؛ مدرب حراس المرمى.

ويُنتظر أن يعقد الأهلي بعد قليل مؤتمرًا صحفيًا، للكشف عن تفاصيل التعاقد مع فايلر وخطة الفريق خلال المرحلة المقبلة

يذكر أن الأهلي كان قد أقال لاسارتي في أواخر أغسطس الماضي، عقب تلقي الهزيمة أمام بيراميدز بهدف وحيد، أدى لوداع الفريق لكأس مصر من دور الـ16.