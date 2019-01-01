فايلر: سعيد بالفوز الأول، والأهلي لم يكن محظوظًا أمام كانو سبورت

الأهلي هزم كانو سبورت خارج ملعبه في دوري أبطال أفريقيا، وفايلر يرى أنه أهدر فرصًا كثيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعرب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري عن سعادته ببدء مشواره مع الفريق بالفوز على كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمس السبت.

وحقق الأهلي فوزًا بنتيجة 2-1 في غينيا الاستوائية، وأكد مدربه السويسري أن تلك النتيجة ستجعل مباراة الإياب في القاهرة أسهل وستعطي الفريق دافعًا جيدًا قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر يوم 20 سبتمبر الجاري.

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وأضاف فايلر في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي " قدمنا مباراة جيدة جدًا، وهو ما يسهل مهمتنا كثيرًا قبل لقاء العودة في القاهرة".

"الأهلي لم يُحالفه الحظ بشكل كامل في مباراة اليوم، إذ أهدر الكثير من الفرص السهلة أمام مرمى كانو سبورت. المنافس قدم مباراة جيدة في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، لكننا نجحنا بحسم اللقاء لصالحنا في الشوط الثاني رغم أن أداءنا تأثر إلى حد ما بأرضية الملعب المبتلة".

"أنا سعيد لتحقيق أول فوز لي مع الأهلي، الحديث عن أي أمور فنية بعمق سيكون صعبًا اليوم لأن الفترة الزمنية الفاصلة بين بدء تولي المهمة وأول مباراة رسمية قصيرة للغاية".

وأتم فايلر تصريحاته مؤكدًا سعادته بأن تغييراته في الشوط الثاني من المباراة صنعت الفارق وجلبت الفوز للأهلي.