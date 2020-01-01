شوبير يكشف تفاصيل اجتماع الأهلي مع فايلر

نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق يتحدث عن مستقبل الدوري بناءً على مستجدات الأوضاع بخصوص فيروس كورونا

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الاجتماع الذي جمع مساء أمس المدير الفني للنادي الأهلي "رينيه فايلر" مع الرئيس محمود الخطيب في حضور مدير الكرة "سيد عبد الحفيظ".

وقال شوبير حارس مرمى الأهلي السابق عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم أن تجديد عقد فايلر كان الموضوع الأول الذي تحدث به الطرفان، وقد رحب المدرب السويسري بتجديد عقد لكنه أرجأ التوقيع الرسمي على العقود حتى الحديث مع أسرته.

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وأضاف شوبير "الخطيب سأل فايلر عن وجود أي مشاكل لدى أسرته فيما يخص تجديد عقده، فأكد المدرب عدم وجود أي مشكلة وأن كل ما يحتاجه هو الاجتماع بهم مجددًا بعدما يُسمح له بالسفر إلى سويسرا".

وأكد "أيوب الكرة المصرية" أن المدرب طلب الحفاظ على جهازه الفني المعاون لشعوره بالارتياح بالعمل معهم، ونفى شوبير وجود أي مشاكل بين الخطيب وسيد عبد الحفيظ وأن الأخير على الأرجح سيستمر في منصبه للموسم القادم.

وأكد شوبير أن راتب فايلر لن يزيد عما يتقاضاه حاليًا نظرًا لتداعيات أزمة فيروس كورونا المالية على النادي، وإن استدرك موضحًا أن فوزه بالبطولات هذا الموسم قد يزيد من راتبه قليلًا وبنسبة لا تتجاوز الـ10%.

وأضاف أن الحديث انتقل بعدها للاعبين، حيث أكد فايلر عدم حاجته لحارس مرمى جديد بعد رحيل شريف إكرامي، لكنه طلب ضم ظهير أيمن يُعوض رحيل أحمد فتحي ويلعب بجانب محمد هاني في هذا المركز.