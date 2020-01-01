عرض سويسري يُهدد بقاء فايلر مع الأهلي

النادي كان قد أعلن توصله لاتفاق مع المدرب السويسري

يبدو أن مسلسل تجديد عقد رينيه فايلر مع الأهلي لم ينته بعد، رغم إعلان النادي على لسان عضو مجلس إدارته "خالد مرتجي" التوصل لاتفاق مع المدرب السويسري على تجديد العقد لموسمين قادمين.

إذ كشفت صحيفة "ناو nau" السويسرية عن رغبة نادي جراسهوبرز السويسري في التعاقد مع فايلر لقيادته خلفًا للمدرب الراحل جوران جوريسين.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس انادي إريش فوجل معجب كثيرًا بعمل فايلر مع الأهلي ويراه أبرز المرشحين لخلافة جوريسين، لكنه بالطبع سيُواجه صعوبة في إقناعه بالتخلي عن عملاق أفريقيا والعمل مع ناديه النشاط في دوري الدرجة الثانية السويسري.

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ويُعول الرئيس على نقطتين لإقناع المدرب بالتضحية بجزء من راتبه السنوي والعمل معه، الأولى هي تواجده مع عائلته في سويسرا بدلًا من السفر إلى مصر، والثانية هي رغبته في إثبات نفسه وقدراته مجددًا في أوروبا.