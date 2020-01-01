قناة الزمالك تُثير مخاوف "الأهلاوية" حول مستقبل فايلر

المدرب السويسري غادر القاهرة بالفعل

أثارت قناة الزمالك قلق جماهير الأهلي حول مستقبل المدير الفني للفريق رينيه فاير، خاصة في ظل سفره إلى سويسرا الأيام الماضية دون أن يُجدد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي كان قد تعاقد مع فايلر ليخلف مارتين لاسارتي، وقد نجح في تحسين وتطوير أداء الفريق فرديًا وجماعيًا وقاده للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مما دفع الإدارة لفتح باب تجديد عقده لموسم قادم لكن المفاوضات لم تصل إلى النهاية السعيدة حتى الآن.

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الصحفي صبحي عبد السلام تحدث عن مستقبل فايلر خلال تصريحاته لقناة الزمالك مؤكدًا أنه غادر مصر دون عودة، مشيرًا إلى أنه لن يُجدد عقده مع الفريق الأحمر لخلافات مالية حول العقد الجديد.

مضيفًا "موقف الأهلي غريب جدًا من عودة الدوري المصري، إذ هم يتحدثون طوال النهار عن ضرورة استئناف الدوري وفي الليل فايلر يُغادر مصر في إجازة لمدة 15 يومًا".

"وبالمناسبة، فايلر لن يعود إلى مصر، لقد وضع شروطًا مالية صعبة جدًا ولم يتم الاتفاق عليها مع مسؤولي الأهلي، ولذا رحل دون أن يجدد عقده ولن يُجدده، خاصة في ظل امتلاكه عرضًا قويًا من أحد الأندية الخارجية، ولذا أتوقع حربًا قوية ضده من السوشيال ميديا والإعلام التابع للأهلي".