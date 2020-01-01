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رسميًا | نقل مباراة المحلة والأهلي للقاهرة، والسويس تحتضن لقاء الزمالك والجيش

تامر أبو سيدو
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Al Ahly Egyptian Premier League 14.12.2020
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تغيير في ملعب لقاء الأهلي وغزل المحلة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباراة غزل المحلة ضد  النادي الأهلي  في الجولة الثانية من الدوري المصري إلى القاهرة بدلًا من المحلة، فيما تقرر أن يحتضن استاد السويس مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

الأهلي كان من المفترض أن يلعب المباراة القادمة أمام المحلة خارج ملعبه، لكن اعتراض الأمن على إقامة اللقاء في استاد غزل المحلة أدى لنقله إلى ملعب الأهلي وي السلام في القاهرة.

وأوضح الاتحاد المصري أن الفريقين اتفقا على أن تكون مباراة الدور الأول على أرض الأهلي والإياب على أرض المحلة عكس ما كان مقرر مسبقًا، وقد أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات في تصريحات صحفية أن الأهلي لا علاقة له بذلك وأن الطلب جاء من المحلة بعد موقف الأمن.

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    الأمر ذاته حدث في مباراة الزمالك وطلائع الجيش، إذ كان من المفترض أن يُقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي الذي يُعد ملعب الزمالك البيتي، إلا أن وجود إصلاحات به أدى لنقل المباراة لملعب استاد الجيش في السويس، على أن يُعد اللقاء على أرض الجيش ويُقام الإياب على أرض الفريق الأبيض.

    يُشار إلى أن الزمالك سيواجه طلائع الجيش مساء الخميس القادم، وبعد 24 ساعة سيلعب الأهلي ضد غزل المحلة.

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