السوري انتظم في معسكر الأهلي بتونس

انتظم السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، خلال هذه الأيام في معسكر فريقه الخارجي بتونس استعدادًا للموسم الجديد 2021-22، الذي سينطلق في الثاني عشر من أغسطس المقبل.

كتيبة الراقي تسعى لتعويض الموسم الماضي السيئ للغاية الذي قدمته، فرغم أنها كانت منافسة بقوة على اللقب في بداية الموسم إلا أن المشكلات الفنية والإدارية والمالية عصفت بالفريق، وأجبرته على إنهاء الموسم بالمركز الثامن في جدول الترتيب.

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لم تكن فاتورة الأزمات محليًا فقط بالدوري، إنما كذلك كلفت الأهلي وداع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 بالهزيمة أمام العين، وأيضًا وداع دوري أبطال آسيا من دور المجموعات.

لكن السومة بدى بصورة جعلت الجميع يطرح التساؤلات، بل أن البعض أجزم أن المهاجم السوري أصبح لا يبالي بمسيرته!

الإعلامي الرياضي حمود القحطاني، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حين تشاهد وزن السومة الزائد تعرف بأن هذا الهداف بدء بالعد التنازلي عن نجوميته !!".

حين تشاهد وزن #السومة الزائد تعرف بأن هذا الهداف بدء بالعد التنازلي عن نجوميته !!#الاهلي — حمود القحطاني🇸🇦 (@hamoud_1010) July 13, 2021

لم يكن القحطاني وحده من لاحظ زيادة وزن السومة، إذ أن فور نشر صور اللاعب عبر حساب ناديه، يبدأ الجمهور بالتساؤل حول وزنه وما أوصله لهذه الحالة.

ربما يكون طبيعيًا أن يزيد وزن اللاعب بعد إجازة طويلة استمرت أكثر من شهر، لكن ما هو معروف عن السومة أنه دائم المحافظة على وزنه، وفترة كورونا أكبر مثال، إذ أن رغبته في الاستمرار بحالة بدنية جيدة، كلفه إنشاء غرفة جيمانيزيوم خاصة في منزله.

يذكر أن السومة شارك الموسم الماضي في 29 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع خمسة آخرين.