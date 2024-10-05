هل لاعبو الأهلي سعداء مع ماتياس يايسله؟ تلميح مفاجئ من علي مجرشي بعد هزيمة الكلاسيكو

تصريح مفاجئ من لاعب الأهلي بشأن مدربه!

أكد علي مجرشي، الظهير الأيمن لفريق الأهلي، أنه كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الهلال، ولكن الحكم رفض احتسابها. كما تحدث عن رأيه في مدرب فريقه الألماني ماتياس يايسله.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وخسر الأهلي أمام الهلال في الجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة مساء السبت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مجرشي خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "مدافع الهلال قام بدعس قدمي، والحذاء خرج من قدمي، ولكن الحكم رفض احتسابها أو اللجوء إلى تقنية VAR".

GOAL

وعند سؤاله عن مدى ارتياح اللاعبين مع ماتياس يايسله، رد مجرشي ضاحكًا: "هذا السؤال لا أستطيع أن أجيب عليه، ولكن الإدارة هي من تستطيع الإجابة".

وعلق المدرب الجزائري نور الدين ذكري على تصريحات مجرشي قائلًا: "علي مجرشي أجاب على السؤال دون أن يقول إجابة"، في تلميح إلى أن اللاعبين لا يرتاحون بتواجد يايسله.