بعد نجم الهلال .. الأهلي يطلب التعاقد مع لاعب النصر "الدولي" في الشتوية

تحركات مكثفة من الأهلي في الأسبوع الأخير من الميركاتو..

يبدو أن مسؤولي النادي الأهلي قرروا التحرك في كل الاتجهات؛ في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية "يناير 2025".

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الأهلي ضمن التأهل إلى "ثمن نهائي" النخبة الآسيوية 2024-2025؛ ولكنه يُعاني على المستوى المحلي، بخسارة لقب السوبر السعودي وتوديع كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

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ووفقًا لصحيفة "عكاظ" مساء اليوم الجمعة، تقدمت الإدارة الأهلاوية بـ"طلب رسمي" إلى نظيرتها في النصر؛ للتعاقد مع أحد اللاعبين الدوليين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الصحيفة كشفت عن أن هذا اللاعب النصراوي، هو قلب الدفاع الدولي علي لاجامي؛ حيث يرغب النادي الأهلي في حسم التعاقد معه بشكل رسمي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

التحرك للتعاقد مع لاجامي؛ جاء بعد ساعات قليلة من الأخبار التي تؤكد رغبة الأهلي أيضًا، في التوقيع مع متوسط الميدان الدولي محمد كنو، من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

جدير بالذكر أن لاجامي البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى النصر في صيف عام 2020، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح؛ وبعقد حتى 30 يونيو 2025، حيث دخل "الفترة الحرة" في مطلع شهر يناير الجاري.