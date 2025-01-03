"تاريخك مع المنتخب والنادي بطولتين فقط!" .. أسطورة الأهلي يتعرض لـ"السخرية" بعد هجومه على البليهي

أسطورة الأهلي في مرمى النيران..

أثار محمد عبدالجواد، أسطورة الأهلي ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الجدل في الشارع الرياضي، خلال اليومين الماضيين؛ بعد تصريحاته ضد عدد من لاعبي الأخضر، وفي مقدمتهم المدافع المخضرم علي البليهي.

عبدالجواد زعم أن سياسة استفزاز المنافسين، التي يتبعها البليهي تحديدًا، من ضمن الأسباب الرئيسية لهزائم الأخضر مؤخرًا؛ قائلًا: "منذ متى ومدافعي المنتخب يقومون بهذه التصرفات.. نحن لم نفز ونتوّج بالألقاب إلا باحترام المنافس".

هذه التصريحات لم تعجب الكثيرين؛ وعلى رأسهم الإعلامي والناقد الرياضي صالح الحناكي، الذي قام بالسخرية من أسطورة النادي الأهلي ومنتخب السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحناكي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مخاطبًا محمد عبدالجواد: "ليتك ما احترمت الخصم!.. كان ما رجعت خمس مرات من كأس الخليج بـ(صفر اليدين)".

وقلل الإعلامي والناقد الرياضي من مسيرة عبدالجواد مع عالم الساحرة المستديرة؛ عندما ذكر أن تاريخ هذا اللاعب مع المنتخب والنادي الأهلي، عبارة عن بطولتين فقط.

جدير بالذكر أن محمد عبدالجواد مثّل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفترة من 1979 إلى 1995، إلى جانب ارتدائه قميص المنتخب الوطني، لمدة 13 سنة كاملة.