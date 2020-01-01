تأجيل العملية الجراحية لمدافع الأهلي بقرار الطبيب الجديد

هناك تغيير في خطة العلاج

قرر النادي الأهلي السعودي تأجيل العملية الجراحية الخاصة بعلاج مدافع الفريق "طلال عبسي" من إصابة غضروف الركبة، وذلك بناءً على رؤية طبية من رئيس جهازه الطبي الجديد "المصري خالد محمود".

الفريق الجداوي كان قد ضم عبسي من التعاون خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن معاناته من إصابة الغضروف دفعت إدارة النادي لرفع اسمه من القائمة المحلية، حيث سيغيب طويلًأ عن الملاعب.

وقرر الأهلي خضوع المدافع السعودي لجراحة في مدينة دبي الإماراتية ورتبت جميع الإجراءات المتعلقة بها بالفعل، إلا أنها قررت التأجيل بعد التعاقد مع طبيب الأهلي المصري السابق حتى يُعاينه ويكتب تقريره الخاص بالحالة.

خالد محمود وبعد معاينة موضع الإصابة طلب التريث والانتظار في إجراء الجراحة، إذ وضع برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا سيخضع له عبسي لمدة شهرين، على أن يتحدد بعد نهايته مدى حاجة اللاعب إلى عملية جراحية من عدمها.

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