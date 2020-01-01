يحمل ذكرى سيئة للأهلي .. الحنفي يُدير نهائي كأس مصر

اتحاد الكرة أعلن اسم الحكم

أعلن اتحاد كرة القدم المصري تعيين الحكم محمد الحفني لإدارة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي وطلائع الجيش، والذي سيُقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء غدٍ السبت.

الأهلي تأهل للمباراة النهائية عقب الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد، فيما نجح الجيش في إقصاء الزمالك بالفوز عليه 3-1 في نصف النهائي، وكان قد أخرج بيراميدز في دور الـ8.

لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري أعلنت أن الحنفي سيُدير المباراة ويُعاونه الثنائي يوسف البساطي وأحمد حسام، بجانب تواجد محمد الصباحي كحكم رابع.

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الاتحاد أوضح أن حكم الفيديو سيكون طارق مجدي، وسيُساعده محمود عاشور.

الحنفي أدار 26 مباراة للأهلي سابقًا، فاز الفريق في 17 منهم وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات كان أبرزها السقوط أمام الزمالك في الدوري المصري موسم 2017-2018 بنتيجة 2-1.

تلك الخسارة وضعت حدًا لسيطرة طويلة من العملاق الأحمر على مباريات القمة في الدوري المصري، حيث كانت آخر خسارة له قبلها بهدفين نظيفين عام 2007 وهي التي خاضها المدرب مانويل جوزيه بعدد كبير من البدلاء بعد حسم لقب الدوري لصالحه.

الحنفي أدار مباراة واحدة سابقة بين الأهلي والجيش كانت موسم 2018-2019 وانتهى بانتصار الأول بهدفين دون رد أحرزهما مروان محسن.