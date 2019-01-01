إدارة الأهلي توافق على طلب جروس بشأن مباراة ضمك في الدوري السعودي

ما الذي طلبه المدرب السويسري؟

وافقت إدارة الأهلي على طلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم "كريستيان جروس" بشأن مباراة ضمك في الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، والتي ستُقام يوم الخميس القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكان اللقاء مهددًا بالتأجيل أو على الأقل نقله لملعب آخر بسبب أعمال الصيانة المقرر أن يخضع لها ملعب الجوهرة المشعة قبل استضافة مباراة السوبر السعودي بين النصر والتعاون، وكذلك مباريات بطولة السوبر الإسباني في يناير القادم.

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وقد انتهت الأزمة يوم أمس بعدما منحت إدارة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم الضوء الأخضر لإقامة مباراة الأهلي وضمك على الملعب وتأجيل أعمال الصيانة لتبدأ بعدها.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن جروس طلب من الإدارة الأهلاوية مضاعفة مكافآت الفوز الخاصة بمواجهة ضمك لتُصبح 10 آلاف ريال سعودي بدلًا من 5 آلاف كما هو منصوص عليه في اللائحة الخاصة باللاعبين.

ويهدف جروس بهذا الطلب لتحفيز اللاعبين لتحقيق الانتصار والظفر بالثلاث نقاط التي ستجعلهم في قلب المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

يُذكر أن الأهلي لم يلعب مباراته أمام الهلال في الجولة السابقة من الدوري السعودي لتواجد الأخير في قطر حيث يُشارك في كأس العالم للأندية ، ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وهو ذات رصيد الزعيم لكنه لعب مباراة أقل.