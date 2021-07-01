الأهلي ضد بيراميدز: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري والمقامة على ستاد السلام

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الأهلي 0 × 1 بيراميدز

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48' جوووووووووووووووووووووووووووووول هدف أول لبيراميدز، بعد هجمة مرتدة سريعة لعبها رمضان صبحي، ومرر الكرة إلى إبراهيم عادل الذي انفرد بمرمى الشناوي وسدد تسديدة أرضية سكنت شباك الأهلي

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة

45+5' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

45+2' الحكم يشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه نبيل دونجا لاعب بيراميدز، وألغى البطاقة الصفراء الثانية له، عقب العودة لتقنية الفيديو، بسبب تدخله على حمدي فتحي لاعب الأهلي.

43' هدف أبيض للأهلي، سجله أفشة بعد متابعة لتصدي الشناوي ولكن الحكم يلغي الهدف لوجود تسلل على لاعب الأهلي.

40' خمس دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول من المباراة.

33' استفاقة أهلاوية ومحاولة تسجيل الهدف الأول ولكن دون خطورة حقيقية.

28' ضغط ومحاولات من لاعبي بيراميدز في الدقائق الأخيرة بحثًا عن هدف التقدم.

24' تمريرة من وسط ميدان بيراميدز إلى رمضان صبحي، الذي سدد تسديدة أرضية على شباك الشناوى تصدى لها بثبات.

18' تسديدة من إبراهيم عادل على مرمى الأهلي ولكنها تخرج بعيدًا عن المرمى.

15' ربع ساعة مرت من الشوط الأول ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

13' ركلة ركنية لبيراميدز من الجانب الأيسر، قابلها أحمد سامي برأسية ولكنها تخرج بعيدًا عن المرمى.

7' هدوء في أحداث المباراة، وانحصار اللعب في وسط الملعب ومحاولات من الفريقين لكسب الاستحواذ والسيطرة.

3' أوووووووووووه بداية خطيرة وسريعة من الأهلي، تمريرة من الجانب الأيمن عن طريق أكرم توفيق لديانج الذي لعب عرضية لطاهر في منطقة جزاء بيراميدز، ولكن طاهر سددها بقوة أعلى المرمى.

والآن مع صافرة الحكم وبداية أحداث المباراة.

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

علي معلول - رامي ربيعة - بدر بانون - أكرم توفيق

حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية

طاهر محمد طاهر - محمد شريف - محمد مجدي أفشة

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة بيراميدز في الدوري 🦅💪🔥

🔴| #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/rq2jXgB1ls — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 1, 2021

تشكيل بيراميدز:

التشكيل|4-2-3-1

أحمد الشناوي

محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - أحمد فتحي

نبيل عماد دونجا - إبراهيم حسن

رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إريك تراوري

إبراهيم عادل

على الجانب الآخر، بيراميدز، يمر بفترة من النتائج السيئة في الدوري، وتلقى الهزيمة في آخر مباراتين له بالمسابقة، وسيدخل أمام الأهلي بشعار لا بديل عن الفوز لتصحيح المسار من جديد، وتحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب تاكيس جونياس.

المارد الأحمر يدخل المباراة ويعود إلى المباريات المحلية، بمعنويات مرتفعة بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيعمل الخروج بالنقاط الثلاث، من أجل العودة للمنافسة على صدارة ترتيب الدوري، وتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاهلي وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري المصري، والمقامة على استاد السلام (وي الأهلي).