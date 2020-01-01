في بيان رسمي | الوجهة إلى مصر؟ موسيماني يعلن رحيله عن صن داونز

رئيس صن داونز يرد برسالة إلى مدربه المستقيل

أصدر بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لصن داونز الجنوب إفريقي، بيانًا رسميًا أعلن خلاله الاستقالة من منصبه، ومعلنًا خوضه تجربة جديدة خارج حدود بلاده.

عديد التقارير الصحفية أكدت أن المدرب الجنوب إفريقي أتم اتفاقه مع مسؤولي الأهلي المصري لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للسويسري رينيه فايلر. (طالع التفاصيل)

وفي الوقت نفسه، أشارت بعض التقارير إلى وجود منافسة من الوداد المغربي، للتعاقد مع مدرب صن داونز السابق خلفًا لمدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

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موسيماني لم يوضح في بيانه وجهته المقبلة، إذ اكتفى بالإشارة إلى خوضه تجربة جديدة خارج جنوب إفريقيا، وجاء نص بيانه كالتالي:

بألم وحزن كبيران أعلن رحيلي عن نادي صن داونز، لقد قبلت عرضًا لقيادة فريق عالمي.

صن داونز كان بمثابة العائلة بالنسبة لي على مدار ثماني سنوات تقريبًا، ورئيسه باتريس موتسيبي كان كأب لي، حقًا كان مرشدًا وصديقًا وداعمًا ومقربًا لي، لذلك لا يمكنني أن أتركه أبدًا هو أو صن داونز، أنا فقط ذاهب لحمل روح المنتخب الأصفر معي.

بعد الفوز بخمسة ألقاب دوري محلي مع صن داونز من أصل عشرة حصدها النادي في تاريخه، كيف يستطيع أي رجل أن يقول وداعًا لبيته؟، كيف يمكنني أن أقول وداعًا لعائلتي، لمجلس الإدارة، للداعمين وللجماهير؟

من أعماق قلبي، أنا ممتن لرئيس صن داونز على سماحه لي بالرحيل، لم أكن أتوقع غير ذلك من رجل كان جيدًا للغاية كريمًا معي طوال السنوات الماضية، هو مثال رائع للقائد سواء لعائلة أو لشركة أو لفريق، وأمثاله تحتاجهم أي بلد، وأنا تشرفت بالتعامل معه والاستفادة من حكمته.

نجاحي هو نجاحه، دونه لم أكن أستطيع تحقيق نصف ما حققته، والآن أنا راحل وعلى علم أن رباطنا لن ينقطع أبدًا، ومساراتنا سوف تلتقي مجددًا.

أخوض تحدٍ جديد، سيخرجني من منطقة الأمان الخاصة بي، ومتأكد أن هذه فرصة لصن داونز لتجديد الدفاع.

يتبقى في عقدي مع صن داونز أربع سنوات، لكن هذا العرض فرصة ضخمة بالنسبة لي، ربما لا تأتي مجددًا.

تشرفت بكوني جزءًا من تحقيق صن داونز من قبل لدوري الأبطال ووصوله إلى كأس العالم للأندية، وسأكون أول المعترفين أن خلال هذه الرحلة كان هناك بعض الأخطاء والفوارق، لكن كان هناك الكثير من الضحك والانتصارات والنجاحات، وسأحمل كل ذلك معي في وجهتي المقبلة.

وأخيرًا، اعتذر لرئيس النادي ولجمهور صن داونز، وأتمنى للفريق مزيد من النجاحات والألقاب.

رئيس النادي الجنوب إفريقي لم يترك الفرصة هو الآخر إلا وأكد على دعمه المستمر لموسيماني، إذ قال في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: "موسيماني ومويرا تيلهاجال؛ زوجته ووكيلة أعماله، جاءا لإخباري بمفاوضاتهما مع نادٍ مصري كبير، فقد كنا عل علم بهذه المفاوضات وبمفاوضات أخرى مع نادي شمال إفريقي، وأنا على السنوات الماضية أكدت في أكثر من مناسبة على تشجيعي لموسيماني للرحيل للعمل بشمال إفريقيا أو بأوروبا أو قيادة منتخب جنوب إفريقيا".

وأضاف: "لاعبو كرة القدم والمدربون مستقبلهم يكون غامضًا إلى حد كبير، لذلك عليهم استغلال الفرص التي قد تتيح لهم النضوج والتطور وتحقيق المزيد من النجاحات".

رئيس صن داونز تابع: "تلقيت رسالة عاطفية من موسيماني، وأنا فخور بما حققه مع الفريق، هو أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ النادي، وسيظل دائمًا فردًا من العائلة، أتمنى له الأفضل في كل شيء، وأتمنى أن أراه مدربًا في أوروبا قريبًا".

يذكر أن فايلر طلب من إدارة القلعة الحمراء فسخ تعاقده للرحيل، على إثر خلافات عائلية، وحاول الأول إقناع المدرب بالبقاء وتحسين عقده، ليصل الأمر إلى منح مهلة تنتهي في الغد، للإعلان عن مصير فايلر بشكل نهائي.

موسيماني قاد فريقه للفوز بدوري أبطال إفريقيا والسوبر القاري مرة واحدة، بينما على المستوى المحلي، حقق الدوري خمس مرات ومرتين كأس نيد بانك ومثلهما كأس تيلكوم.