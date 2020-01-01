رسميًا - الأمن يرفض طلب الأهلي مواجهة صن داونز على استاد القاهرة

المباراة ستقام على استاد السلام

قوبل طلب الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، على استاد القاهرة الدولي.

المباراة من المقرر أن تقام في 29 من فبراير الجاري، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس القلعة الحمراء قد تقدم بطلب اللعب على استاد القاهرة، أملًا في حضور جماهيري كبير من أجل مساندة الفريق في المباراة المصيرية.

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وأوضح محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للأهلي، أن الأمن رفض اللعب على استاد القاهرة، في حين وافق على إقامة المباراة على استاد السلام بحضور جماهير 10 آلاف متفرج فقط.

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في جنوب إفريقيا أحد يومي السادس أو السابع من مارس المقبل.

وكان الفريق الجنوب إفريقي قد أطاح بالمارد الأحمر من النسخة الماضية من البطولة القارية بعدما تغلب عليه في ذهاب ربع النهائي بخماسية نظيفة، في نتيجة هي الأثقل في تاريخ مشاركات الشياطين الحمر بالبطولات الإفريقية، بينما فاز الأهلي في الإياب بهدف وحيد.