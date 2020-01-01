رسميًا - الأهلي يطلب مواجهة صن داونز باستاد القاهرة

المباراة من المقرر أن تقام في 29 من فبراير الجاري

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا اليوم الأربعاء، بدء مخاطباته مع أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني؛ رئيس اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد الكرة، من أجل إقامة مواجهة الفريق المرتقبة أمام صن داونز الجنوب إفريقي، باستاد القاهرة الدولي.

ومن المُقرر أن يستضيف الأهلي النادي الجنوب إفريقي على ملعب السلام، إلا أن عدد الحضور الجماهيري في استاد القاهرة أكبر وهو ما يُغري مسؤولي النادي القاهري.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي: "نقوم بمخاطبة وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، وذلك للتواصل مع الجهات الأمنية لإقامة مباراة الأهلي وصن داونز باستاد القاهرة.

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"يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر من كل المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للفرق المصرية ومساندتها في المحافل القارية. وأيضًا تأكيدًا من إدارة النادي على رغبتها في المزيد من التعاون مع كافة الجهات القائمة على تنظيم المباريات، وعلى رأسها الأمن، الذي يبذل جهدًا كبيرًا لتأمين كل عناصر المنظومة الرياضية، والشركة الإفريقية المنوطة بتأمين المباريات، وشركة «تذكرتي» الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي. كما أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال".

وكانت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قد أوقعت النادي الأهلي في طريق الفريق الجنوب إفريقي، في مواجهة ثأرية للشياطين الحمر.

ويخوض الفريق مواجهة الذهاب لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 29 من الشهر الجاري، بينما يخوض مباراة الإياب أحد يومي 6 أو 7 مارس في جنوب إفريقيا.

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يُذكر أن نادي الأهلي كان قد تأهل في وصافة المجموعة الثانية، خلف المتصدر نادي النجم الساحلي، بينما تصدر صن داونز المجموعة الثالثة.