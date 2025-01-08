تم الاستقرار على الأهداف الجديدة .. ثنائي الأهلي يرفضان الرحيل وتحديد صفقات الشتاء

تعرف عما يفكر فيه الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

كشف الإعلامي وليد سعيد، عما استقرت عليه إدارة النادي الأهلي برئاسة خالد العيسى، بشأن الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأيضًا العروض التي وصلت اللاعبين، وتجديد عقود بعض اللاعبين.

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ويسعى الأهلي لإجراء بعد التغييرات في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل زيادة قوة الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي.

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ونشر سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة قال فيها: "تلقى الأهلي عدة عروض من أندية خارجية للتعاقد مع 2 من لاعبيه الأجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأكد الإعلامي على أن العروض رفضت، حيث أضاف: "قوبلت جميع العروض بالرفض، من قبل اللاعبين الذين أبدوا رغبتهم في الاستمرار مع الفريق في الوقت الحالي، ولا تزال المحاولات جارية لإقناع أحدهما بالخروج".

وعن الصفقات التي يبحث عنها الأهلي، أوضح وليد: "البحث عن لاعبين دوليين ومواليد وسعوديين، وذلك لتعزيز صفوف الفريق في مركز الجناح الأيسر والظهير الأيسر والمحور، وتم إرسال عروض لأندية دولية ومحلية".

وبشأن تجديد عقود اللاعبين نشر سعيد تغريدة جاء فيها: "المفاوضات مستمرة مع عبد الكريم دارسي وريان حامد لتجديد عقوهما، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن".

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وواصل: "اقتربت إدارة الأهلي من تجديد عقود 4 لاعبين وهم: "ياسين الزبيدي، عبد الله عبدو، بسام الحريجي، محمد بكر".

وأنهى وليد سعيد تغريدته، مؤكدًا على أن الأهلي بحاجة إلى جناح سوبر يمكنه صناعة الفارق بالمباريات، وأن هناك أولوية لتعزيز مركز المحور الدفاعي، لدعم خط الوسط وتحقيق التوازن الدفاعي المطلوب.

وأنهى الإعلامي تغريدته قائلًا: "بالنسبة لمركز الظهير الأيسر، فقد يكون الحل المؤقت هو إعادة اللاعب أليوسكي حتى نهاية الموسم، ما يمنح الإدارة الوقت الكافي لتخطيط لتعزيز هذا المركز بشكل أفضل لاحقًا".