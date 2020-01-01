إكرامي: فوجئت وصُدمت من قرار شريف لكن مؤكد أن له أسبابه المقنعة

شريف إكرامي أعلن الرحيل عن الأهلي في قرار فاجأ الجميع حتى والده

أكد إكرامي الوحش؛ نجم حراسة مرمى الأهلي المصري الأسبق، أنه لم يكن على علم بقرار نجله شريف بالرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، موضحًا أنه سيجتمع به أولًا ثم ينصحه بما يراه مناسبًا له.

صاحب الـ36 عامًا فاجأ الجميع أمس الأحد، بإعلانه قرار الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا أن الواقع يزداد صعوبة يزمًا تول الآخر. (طالع بيانه بالكامل)

شريف دخل الفترة الحرة في عقده مع الأهلي بيناير الماضي، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، مما يعني الانضمام لأي نادٍ في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.

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وقال إكرامي، خلال تصريحاته لقناة "دي إم سي": "أقسم بالله العظيم أنني لا أعلم شيء عما كتبه شريف، فوجئت به مثلي مثل الجميع، حتى أنني علمت به من زوجتي وابنتي في إنجلترا، ابنتي قالت لي ما كتبه شريف، وفوجئت أنها كانت تبكي وتقولي لي أنا متأكدة من أن شريف كتب هذه الكلمات وهو يبكي".

وأضاف: "لا أعلم أي شيء، وإلى الآن لم اجتمع بشريف، لأنه حضر من السودان فجر الأمس وخلد إلى النوم وأغلق جميع هواتفه، وأنا في حاجة صدمة وذهول من قراره".

نجم حراسة القلعة الحمراء الأسبق تابع لقناة "الحدث": "من المؤكد أن شريف له أسبابه المقنعة لاتخاذ مثل هذا القرار وأوصلته لهذه المرحلة".

واستطرد: "المشاركة في المباريات وجهة نظر المدرب، ولا دخل لأحد بها، شريف لم يشارك منذ عامين، ولم يفتعل أي مشكلة ولم يطلب اللعب، لكن بالتأكيد لديه أسباب وراء هذا القرار".

الوحش واصل: "شريف لم يشتكي لي من أي شيء من قبل حول عدم مشاركته، هو يتدرب بشكل جيد للغاية بشهادة المدرب والمسؤولين في الجهاز الفني، وشريف قالها من قبل أنه ليس موظف".

وأكمل: "شريف دائم المساندة لزملائه، حتى كان آخرها خلال مواجهة الهلال السوداني عندما انفعل على الحكم الرابع، لتحدثه مع اللاعبين الذين يجرون عمليات الإحماء بطريقة غير جيدة، فهو لديه المقدرة على الإقناع وصياغة الأمور بشكل جيد".

وعن إمكانية تدخل لحل الأمر، علق: "لن أتحدث مع أي مسؤول في الأهلي حول رحيل شريف، هذا أمر مستبعد، بالأهلي لا نتدخل في مثل هذه الأمور، هذا ما تربينا عليه، فهناك تسلسل وظيفي ولن يتخطى أحد هذا التسلسل، وصداقتي مع الخطيب لا علاقة لها بالنواحي الفنية".

بسؤاله عن حقيقة وجود مشكلة بين نجله وبين سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالأهلي، أوضح: "لا أعلم أي شيء عن هذا الموضوع، ولم يحدثني شريف عن مشكلة مع سيد عبد الحفيظ، هو صاحب شخصية مستقلة ويجيد التصرف في الأمور دون الرجوع لأي شخص".

واختتم: "سأجلس مع شريف وأعرف الأسباب التي أدت لاتخاذه لقراره، ووقتها سأنصحه بالقرار المناسب".

يذكر أن إكرامي لم يشارك الموسم الجاري سوى في مباراة وحيدة في مختلف المباريات، استقبل خلالها هدف وحيد، كانت في كأس مصر بمارس الماضي.

وعلى مدار تاريخه، خاض الحارس 249 مباراة بالفانلة الحمراء، استقبل خلالها 178 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 119 مباراة.

وحصد صاحب الـ36 عامًا 18 بطولة مختلفة مع الأهلي، بواقع 7 ألقاب دوري مصري، 1 كأس مصر، 5 كأس سوبر مصر، 2 دوري أبطال إفريقيا، 1 كونفدرالية إفريقية و2 كأس سوبر إفريقي.