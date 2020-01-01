السومة: تشكيل الأهلي الحالي ضمن الأفضل في مسيرتي مع النادي

المدرب الصربي يتحدث قبل مباراة دور الـ16

أكد عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي على صعوبة مواجهة دور الـ16 في دوري أبطال آسيا أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، لكن مشددًا في نفس الوقت على جاهزيته وزملائه خوض اللقاء وانتزاع بطاقة التأهل.

الأهلي الذي يُمثل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في ثمن النهائي بجانب النصر والتعاون بعد استبعاد الهلال تأهل متصدرًا لمجموعته، وسيلعب مساء غدٍ السبت أمام شباب الأهلي المتأهل بعد استبعاد حامل اللقب وإلغاء جميع نتائجه في دور المجموعات.

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السومة تحدث خلال المؤتمر الصحفي قائلًا "أمامنا مباراة صعبة أمام شباب الأهلي القوي، ستكون مباراة قوية خاصة مع امتلاك الفريقين مجموعة مميزة من اللاعبين في كافة مراكز اللعب، لكننا كمجموعة جاهزين وفي أفضل حالة معنوية. تلك المباراة إقصائية ولا مجال لتعويض الخسارة، لذا نتمنى تحقيق الفوز والمضي قدمًا في البطولة".

أضاف "التشكيل الحالي للأهلي من الأفضل خلال مسيرتي مع النادي، عانينا من بعض الإصابات سابقًا وكنت أنا أحد المصابين في العام الماضي، تلك الإصابات فرضت علينا تغييرات في التشكيل مما أثر على استقرار الفريق".

أتم "لدينا العديد من اللاعبين الشباب الذين لم يسبق لهم خوض دوري أبطال آسيا، ونحن كلاعبين أصحاب خبرة نعمل دومًا على مساعدتهم وتوجيههم، أثق أننا سنقدم عرضًا قويًا يُظهر روح الأهلي في المباراة".

يُشار إلى أن الأهلي لعب آخر مباراتين له في دور المجموعات بتشكيل ضم العديد من البدلاء والشباب وقد خسرهما أمام الشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.