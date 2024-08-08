بعد ثورة جماهير الأهلي .. ريتشارليسون يرد على العرض السعودي برسالة "أحلامي أكبر منكم"

رد حاسم من ريتشارليسون بعد ارتباط اسمه بالأهلي..

حسم النجم البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، "موقفه" من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الأنباء زادت في الساعات القليلة الماضية، بشأن فرض لجنة الاستقطاب السعودية، اسم ريتشارليسون على النادي الأهلي؛ على أن ينضم إلى الفريق الأول في الصيف الحالي، مقابل 60 مليون يورو تقريبًا.

هذه الأنباء أشعلت ثورة غضب بين الجماهير الأهلاوية، التي اعتبرت أن اللاعب لا يصلح للفريق؛ بسبب كثرة إصاباته وتراجع مستواه الفني، مع اتهامه بأنه شخص "مريض نفسي".

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وفي هذا السياق.. اعترف ريتشارليسون في تصريحات مع شبكة "إي إس بي إن"، مساء اليوم الخميس، بتلقيه عرضًا مغريًا من السعودية، معلنًا في نفس الوقت "رفضه" الانتقال إلى هُناك.

وأكد مهاجم توتنهام على أن حلمه؛ هو البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وأن يكون عنصرًا أساسيًا ومؤثرًا في المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم.

واختتم ريتشارليسون تصريحاته، برسالة قوية إلى السعوديين؛ قائلًا: "المال كبير؛ لكن.. أحلامي أكبر بكثير"؛ في إشارة إلى عدم القدرة على إغرائه بالمال، من أجل الانضمام إلى دوري روشن.

لم يكتفِ ريتشارليسون بذلك؛ حيث عاد وأعلن استمراره مع توتنهام هوتسبير، في الموسم الرياضي 2024-2025؛ وذلك عندما نشر صورة عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، معلقًا عليها بالقول: "أنا في المنزل".

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حقيقة "فرض" اسم ريتشارليسون على الأهلي

ومن ناحيتها.. كشفت مصادر لصحيفة "عكاظ"، حقيقة فرض لجنة الاستقطاب السعودية، اسم البرازيلي ريتشارليسون، على الفريق الأهلاوي، في صيف العام الحالي.

المصادر قالت: "لا صحة لما يتم تداوله؛ عن فرض ريتشارليسون على النادي الأهلي، ولا عن قيمة اللاعب المتداولة"، لافتة إلى أن إدارة الراقي طلبت من برنامج الاستقطاب بالرابطة السعودية المحترفة، مشاركتها بأسماء اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت المصادر أن البرنامج أرسل قائمة بالأسماء للنادي؛ والتي تضمنت ريتشارليسون بـ"قيمة متوقعة"، في الوقت الذي لم يرد فيه الأهلي - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن ريتشارليسون البالغ من العمر 27 سنة، يلعب في صفوف نادي توتنهام هوتسبير منذ صيف عام 2022، عندما انضم إليه قادمًا من إيفرتون الإنجليزي؛ حيث سجل 15 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 66 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.