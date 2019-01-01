اقتراح لإقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد في سانتياجو بيرنابيو

وفد الأهلي قد عقد اجتماعًا مع بتراغينيو، مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية مصرية أن هناك اتجاه لإقامة مباراة ودية بين ناديي الأهلي المصري أمام نادي ريال مدريد الإسباني على ملعب الأخير "سانتياجو بيرنابيو" خلال الفترة المقبلة.

وفد من النادي الأهلي يتواجد حاليًا في إسبانيا يضم المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوي مجلس إدارة النادي للمشاركة في مؤتمر صناعة كرة القدم العالمية.

وبحسب التقارير فأن وفد الأهلي قد عقد اجتماعًا مع بتراغينيو، مدير العلاقات الدولية بنادي ريال مدريد، وتطرقوا للحديث عن مباراة ودية بين الفريقين.

الأهلي كان قد واجه النادي الملكي عام 2001 في استاد القاهرة بإطار ودي، ضمن احتفالية الفريق القاهري بلقب نادي القرن الإفريقي، وفاز نادي القرن الإفريقي على نظيره الأوروبي بهدف النيجيري صنداي من صناعة حسام غالي.

تقارير .. السعودية أو قطر الأقرب لاستضافة السوبر الإسباني

التقارير قالت أن بتراغينيو اقترح إقامة المباراة في مدريد، ورحب وفد الأهلي بالاقتراح لحين العرض على مجلس الإدارة.