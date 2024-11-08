ثنائي الأهلي يواجه الاتهامات! .. هجوم عنيف على الإدارة بعد واقعة رياض محرز وفرانك كيسييه: "لم تحدث في عصر الهواة"

مشهد صدم الأهلاويين..

فتح الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي، "النار" على إدارة النادي الأهلي السعودي؛ بعد واقعة الساحر الجزائري رياض محرز والنجم الإيفواري فرانك كيسييه، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

مقطع فيديو انتشر خلال اليومين الماضيين؛ يظهر محرز وكيسييه وهما يلعبان الكرة، في وقتٍ متأخر من الليل، في أحد الملاعب خارج النادي الأهلي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتعليقًا على هذا المقطع.. قال مالي في تصريحات مع برنامج "إم بي سي في أسبوع"، مساء اليوم الجمعة: "هذه الواقعة.. قمة الاستخفاف من محرز وكيسييه، بكيان رياضي كبير مثل النادي الأهلي!".

GOAL

وشدد الإعلامي الرياضي على أن هذه الواقعة، كانت تحدث في "عصر الهواة" فقط؛ حيث لم يسبق أبدًا أن قام لاعب بمثل تصرف ثنائي الفريق الأهلاوي، منذ تطبيق نظام الاحتراف.

واعتبر أبو بكر مالي أن واقعة رياض محرز وفرانك كيسييه؛ تعكس حالة "التسيب والاستهتار" داخل النادي الأهلي، بالإضافة إلى ضعف المسؤولين ومجلس الإدارة.

وأعرب مالي عن استغرابه الكبير، بعدم توقيع الإدارة الأهلاوية "عقوبات" على محرز وكيسييه، بعد هذه الواقعة؛ قائلًا: "في أي نادٍ آخر كانت ستكون هناك قرارات عنيفة".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يُعاني على المستوى المحلي، بـ"توديع" كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلال المركز "السادس" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ ولكنه يتألق على المستوى القاري، بتحقيق 12 نقطة من 4 مباريات "العلامة الكاملة"، في مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.