فريق سعودي يهدد خطة مورينيو .. ويقتحم سباق خطف روبرتو فيرمينو من الأهلي

اللاعب لم يقدم المستوى المأمول في عامٍ ونصف مع الأهلي..

في مفاجأة جديدة.. دخل فريق سعودي "سباق" التعاقد مع روبرتو فيرمينو، مهاجم النادي الأهلي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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فيرمينو على رأس الأسماء التي طالب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، بـ"الاستغناء" عنها في الميركاتو الشتوي القادم؛ من أجل ضم لاعبين أجانب جدد.

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ووفقًا لشبكة "توك سبورت" مساء اليوم الجمعة، يرغب نادي التعاون في "التعاقد" مع مهاجم الفريق الأهلاوي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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وكشفت الشبكة عن أن دخول التعاون في صففة فيرمينو؛ يُهدد حلم جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي فنربخشه، والذي كان يُخطط لـ"خطف" اللاعب في "الشتوية".

وأشارت إلى أن مورينيو وضع روبرتو فيرمينو، على رأس أولوياته في الميركاتو الشتوي القادم؛ حيث ظل يتابع تطورات مستقبله، طوال الفترة الماضية.

وأوضحت الشبكة أن المدير الفني البرتغالي، كان يريد ضم فيرمينو من الأهلي "مجانًا"، وذلك لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة؛ لكن.. دخول التعاون في الصفقة، صعب من هذه المهمة.

جدير بالذكر أن فيرمينو البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من نادي ليفربول؛ حيث سجل 15 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 53 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.