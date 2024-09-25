أحمد عطيف محذرًا الأهلي: هذا الفريق سيخطف منك المركز الرابع في دوري روشن

خسارة الأهلي وخروجه من كأس الملك جعل الجميع يتوقع موسمًا سلبيًا له

يبدو أن خروج الأهلي المفاجئ من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الجندل في دور الـ32 فتح الباب لتوقعات سلبية وسوداوية جدًا لموسمه في 2024-2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الأهلي استطاع تحقيق 7 نقاط من مبارياته الأربعة في دوري روشن السعودي، وقد تعرض لخسارة وحيدة كانت في الجولة الثانية أمام الفتح، ويتواجد الفريق في المركز السادس حاليًا بفارق 5 نقاط عن الهلال في الصدارة ونقطتين عن الاتفاق في المركز الرابع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلاوية يرون فريقهم قادرًا تمامًا على التواجد ضمن الأربعة الأوائل في جدول الترتيب بنهاية الموسم، لكن النجم المعتزل، أحمد عطيف، حذرهم بأن ذلك ليس مضمونًا أبدًا بالنظر إلى وضع الفريق وكذلك تطور وتحسن منافسيه وخاصة الشباب والقادسية.

GOAL

إذ قال في برنامج "دورينا غير" "الشباب يتمتع باستمرارية جيدة والفريق يحصد النقاط بشكل جيد جدًا، وعودة الجناح البرتغالي (دانييلي بودينسي) ستصنع الفارق كذلك، الشباب قادر على إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأوائل".

وعند سؤاله من مقدم البرنامج، خالد الشنيف، "على حساب من سيتواجد رابعًا؟"، أجاب نجم الشباب السابق "عل حساب الأهلي، فالأهلي مكانك سر، هناك خطر كذلك من القادسية خاصة حال صحح وضع المدرب، المركز الرابع أراه بين الشباب والقادسية والأهلي".