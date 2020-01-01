أخبار الأهلي اليوم | أجايي خارج مباراة المقاصة، و"جيل أبو تريكة لن يُعوض"

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 8 ديسمبر

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية، ويواصل الاستعداد للمراحل الأخيرة من بطولة كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 8 ديسمبر 2020.

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وليد سليمان: جيل أبو تريكة لن يُعوض

أكد وليد سليمان نجم الأهلي أن الجيل السابق الذي كان يضم محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة لن يُعوض أبدًا في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي اكتسب ثقة تكفيه لعشر سنوات قادمة.

وحول حالته الصحية بعد تعافيه من فيروس كورونا، قال لبرنامج ملعب الصقر "سأنخرط في تدريبات الأهلي الجماعية قريبًا، أشكر كثيرًا مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب وجماهير النادي التي حرصت على الاطمئنان علي ومساندتي دومًا".

وأضاف الحاوي حول بطولة دوري أبطال أفريقيا "كنت أتمنى التواجد في الملعب خلال النهائي وكذلك نهائي كأس مصر، البعد عن الملعب صعب جدًا، شاهدت المباريات وحدي في فترة العزل وأحمد الله على التتويج بالثلاثية، حققنا الدوري كثيرًا لكن الأهم كان بالنسبة لنا هو الفوز بدوري الأبطال، الجيل الحالي سجل تاريخًا باسمه وأتمنى حصد المزيد من الألقاب".

فايلر يرفض تدريب نانت الفرنسي

أكدت تقارير صحفية سويسرية أن رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي رفض تدريب نانت الفرنسي نظرًا لأن ظروفه الأسرية لم تختلف ومازال قلقًا من أزمة فيروس كورونا الجديد.

صاحب الـ47 عامًا قد رحل عن تدريب الأهلي لظروف عائلية ولحاجته البقاء بجانب أسرته في ظل أزمة كورونا.

أجايي خارج مباراة الأهلي الأولى في الدوري

أفادت مصادر صحفية أن الإصابة التي لحقت بالمهاجم النيجيري جونيور أجايي خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك ومنعته لعب المباراتين الأخيرتين في كأس مصر ستحرمه من مواجهة مصر المقاصة كذلك في أول مباريات الدوري المصري يوم الأحد القادم.

أجايي سيخضع لفحوصات طبية إضافية اليوم على هامش مران الفريق لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، علمًا أن الفريق سيستأنف مرانه اليوم بعد حصوله على يومين من الراحة.

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