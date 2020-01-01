أخبار الأهلي اليوم | سيرينو يُنعش الآمال بضمه، ومفاوضات مع جيرالدو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 22 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 22 ديسمبر 2020.

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مفاوضات مع جيرالدو لفسخ عقده بالتراضي

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مكثفة مع لاعبه جيرالدو لفسخ عقده بالتراضي، بهدف ضم لاعب أجنبي آخر خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح ياسين أن الأهلي عرض على جيرالدو الحصول على قيمة موسم واحد من عقده الذي يمتلك لثلاث سنوات قادمة، مشيرًا إلى إمكانية انتقال اللاعب فيما بعد إلى نادٍ برازيلي أو عودته لبريميوم أوجوستو الأنجولي.

سونيديب كامل العدد أمام الأهلي

أكد أوجبا محمد بشار المدير الفني لفريق سونيديب بطل النيجر أن نتائج المسحة السلبية التي أجراها اللاعبون للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) جاءت سلبية مما يجعل الفريق كامل العدد خلال مواجهة الغد أمام الأهلي.

اجتماع عن بُعد بالفيديو بين موسيماني ومساعديه

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اجتماعًا عن بُعد بالفيديو مع مساعديه المتواجدين في النيجر حاليًا للنقاش حول الجوانب الفنية والتكتيكية وطريقة اللعب أمام سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحصل المدرب المتواجد في مصر حاليًا لإصابته بفيروس كورونا على تسجيل لمران الأمس قام به محلل الأداء أحمد سليمان، ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم استعدادًا لخوض اللقاء بعد عصر غدٍ الأربعاء.

أجايي يرفض العلاج الجراحي

يرفض جونيور أجايي العلاج الجراحي لإصابته في الوتر الوحشي للكاحل، ويُفضل اللاعب النيجيري ومعه إدارة الأهلي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي دون تدخل جراحي في القاهرة، حيث سيخضع لبرنامج علاج طبيعي وسيستخدم جهاز خاص لتثبيت الوتر.

ويهدف أجايي والأهلي من خلال ذلك لتقليل مدة غيابه عن الملاعب ولحاقه بكأس العالم للأندية، حيث يُعد من أهم أوراق الفريق.

سيرينو يُنعش آمال الأهلي في ضمه

أوضع الإعلامي عمر ربيع ياسين خلال برنامج ملعب الصقر الإذاعي أن عدم وجود اسم جاستون سيرينو في قائمة صن داونز لمباراة دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أنعش حظوظ اللاعب في الانتقال للأهلي، حيث يرفض بطل أفريقيا تمامًا ضمه لو لعب في البطولة القارية.