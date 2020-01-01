أخبار الأهلي اليوم | دعوة الزمالك لاحتفالية القرن والأبطال، وتحويل المكافآت للرباعي الراحل

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 5 ديسمبر

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية، ويواصل الاستعداد للمراحل الأخيرة من بطولة كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 5 ديسمبر 2020.

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

يخوض الأهلي اليوم تحدي الحصول على الثلاثية لموسم 2019-2020، إذ يُواجه طلائع الجيش في نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويُتوقع أن يلعب بطل أفريقيا بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع.

خط الوسط المدافع سيتواجد به حمدي فتحي وعمرو السولية، فيما المهاجم سيضم حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا، وأخيرًا سيتواجد مروان محسن في المقدمة.

وتُشير التقارير إلى إمكانية تواجد طاهر محمد طاهر في الجناح بدلًا من كهربا.

أحمد ياسر ريان يُعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، والتي أبعدته عن الفريق خلال الأيام الأخيرة.

وكانت إصابة اللاعب بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) قد أُكدت يوم 22 نوفمبر الماضي مما أبعده عن مباراة الأهلي في كأس مصر أمام الاتحاد، وسيغيب بالطبع عن النهائي اليوم أمام الجيش.

الأهلي يصرف مكافأة دوري الأبطال للرباعي الراحل

أفادت مصادر صحفية مختلفة أن إدارة النادي الأهلي صرفت قيمة مكافأة الفوز بدوري أبطال أفريقيا لرباعي الفريق الراحل عنه قبل انتهاء الموسم الماضي، أحمد فتحي وشريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور.

كان الثلاثي صبحي وإكرامي وفتحي قد انضموا لصفوف بيراميدز فيما ارتدى عاشور قميص الاتحاد.

من جانب آخر، أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية أن الأهلي لن يمنح تلك المكافأة للمدرب رينيه فايلر، إذ تنص اللوائح الداخلية للنادي على منح مكافأة الفوز بالبطولة للمدرب الذي يقود الفريق خلال المباراة النهائية.

الأهلي يدعو الزمالك لاحتفالية الفوز بدوري الأبطال وذكرى نادي القرن

أفادت مصادر صحفية أن الأهلي سيدعو رئيس نادي الزمالك "أحمد بكري" لحضور احتفاليته الكبرى بذكرى حصوله على لقب نادي القرن وبتتويجه بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، والتي ستُقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة يوم 20 ديسمبر القادم.