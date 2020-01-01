أخبار الأهلي اليوم | 6 عقبات أمام موسيماني ومدرب الأحمر يتحدث عن صعوبة ملاعب إفريقيا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 21 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، وقد تُوج النادي الأهلي بالثلاثية التاريخية خلال الموسم الماضي وعلى رأسها لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا .

استعدادات الأهلي لمباريات الدوري المصري وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 21 ديسمبر 2020.

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الصبر مطلب عادل .. 6 عقبات تُواجه موسيماني في موسمه الحالي مع الأهلي

بداية الموسم الجديد للأهلي تحت قيادة موسيماني لاقت انتقادات واسعة من المحللين والجماهير، تحدث العديد عن تراجع الأداء رغم الحفاظ على إيجابية النتائج، لم يُعجب العديد بمستوى الفريق جماعيًا وفرديًا وتكتيكيًا أمام الاتحاد وطلائع الجيش ومصر المقاصة، ربما هي المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة والتي غاب عنها المدرب لإصابته بفيروس كورونا التي وجدت أصداءً إيجابية. ( طالع التفاصيل )

قمصان: اعتدنا على ملاعب إفريقيا وموسيماني يتابعنا بالفيديو

قال سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة يضاعف من مسئولية الفريق في البطولة الجديدة، التي يخوض أول تحدٍّ بها أمام سونيديب بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ٣٢.

وأوضح مدرب الأهلي أن الفريق لديه طموح ورغبة قوية في تحقيق البطولة العاشرة، وأن خطوة البداية تبدأ من نيامي عاصمة النيجر، عندما يواجه سونيديب في مباراة لا تقل أهمية عن أي مباراة أخرى، بل تحظى باهتمام كبير من الجهاز الفني واللاعبين.

وقال قمصان إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على تواصل دائم مع الجهاز الفني، ويتابع بكل دقة التدريبات، ويعقد اجتماعات متواصلة بالفيديو للوقوف على كل كبيرة وصغيرة عن الفريق الموجود في النيجر، استعدادًا لمواجهة سونيديب.

وأكد أن جميع الفرق تسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية مع الأهلي، وهو حق مشروع، ولكن الأهلي أيضًا لديه هدف جديد في بطولة جديدة.

وتطرق قمصان للحديث عن ملعب المباراة، مؤكدًا أن الأهلي اعتاد على مثل هذه الملاعب، التي غالبًا ما يكون هناك صعوبة في أرضيتها، وأن الفريق البطل يلعب تحت أي ظروف وضغوط، فخبرات اللاعبين قادرة على التعامل مع أي صعوبات تواجه الفريق خارج أرضه.

وواصل قمصان حديثه قائلًا: "نسير خطوة بخطوة، يوم الأربعاء المقبل الفريق أمامه بداية جديدة في دوري أبطال إفريقيا، وهناك حالة من التركيز الشديد في هذه المواجهة، وعلى المستوى المحلي حقق الفريق انتصارين في بطولة الدوري".

واختتم سامي قمصان حديثه بالتأكيد أن هناك تواصلًا مستمرًّا مع جميع اللاعبين في مصر سواء المصابين، أو الثلاثي الذي لم تشمله قائمة الفريق في النيجر، بعد إيجابية مسحة كورونا التي أجراها الفريق في القاهرة.

رئيس سونيديب: القرعة لم ترحمنا

أكد محمد شيجا، رئيس نادي سونيديب بطل النيجر، أن مواجهة الأهلي بمثابة تحدٍ كبيرٍ لفريقه، مشيرا إلى أن القرعة لم تكن رحيمة بفريقه، خاصة أن الأهلي عمره أكثر من قرن، ويمتلك تاريخًا كبيرًا، واستطاع أن يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام، ويحصد البطولة التاسعة في تاريخه، بينما نادي سونيديب من الفرق الحديثة في القارة السمراء.

وأعرب شيجا عن سعادته بتواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في النيجر لمواجهة فريق سونيديب، في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف شيجا: "القرعة لم تكن رحيمة بنا لمواجهة فريق بحجم وقيمة النادي الأهلي في دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكن في نفس الوقت اعتبر هذا تحديًا كبيرًا بالنسبة لفريق سونيديب".

وأوضح رئيس نادي سونيديب، ان هذه المشاركة هي الثالثة لفريقه في دوري أبطال إفريقيا، وأنه سعيد بمواجهة الأهلي الفريق الأكبر في القارة.

وشدد شيجا، على أن كرة القدم لا تخضع لحسابات الورقة والقلم، وكثيرا ما تشهد مفاجآت مدوية، وأنه يأمل أن تحدث هذه المفاجأة مع فريقه في مواجهة الأهلي وهو حلم مشروع .

واستشهد رئيس نادي سونيديب، بمواجهة مصر والنيجر، التي استطاع خلالها المنتخب النيجري أن يحقق الفوز على الرغم من تاريخ المنتخب المصري والبطولات التي توج بها.

وتطرق محمد شيجا للحديث عن زيارته لبعثة الأهلي في فندق الإقامة في نيامي، وقال إن هناك علاقات اجتماعية وروابط إنسانية بعيدا عن كرة القدم، وهو ما جعلني حريصا على زيارة الأهلي ومقابلة الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي، الذي يعد سفيرًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى للنادي الأهلي.

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سيد عبد الحفيظ: الأهلي يسعى لبداية قوية في مشوار حفاظه على اللقب القاري

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق يسعى لتحقيق بداية قوية في مشواره في دوري أبطال أفريقيا، وذلك حين يحل ضيفًا على سونيديب بطل النيجر يوم الأربعاء القادم.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي أن الفريق لديه طموحات كبيرة بتحقيق اللقب للمرة العاشرة في تاريخه، وهو ما يمنح اللاعبين دوافع قوية للبدء بتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف " الأهلي يتعامل مع مباراة سونيديب باحترافية كبيرة، بعدما قام مجلس إدارة النادي بتوفير طائرة خاصة ساهمت في تقليص ساعات السفر، إلى جانب الحفاظ على سلامة البعثة في ظل تفشي فيروس كورونا".

وأتم "الجهاز الفني واللاعبون يتعاملون مع المنافس باحترام شديد، وهناك ثقة كبيرة في شخصية وقدرات لاعبي الأهلي، ورغم وجود غيابات عديدة إلا أن اللاعبين لديهم ما يكفي من الدوافع لتقديم عرض قوي".

الأهلي يُجري مسحة طبية ويبدأ تدريباته في النيجر

يبدأ الأهلي اليوم الإثنين تدريباته في النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث سيخوض الفريق مرانه الأول في نيامي على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي ستقام عليه المباراة.

وأجرى الفريق مسحة طبية ظهر اليوم في فندق الإقامة بنيامي عاصمة النيجر استعدادًا للمباراة وتطبيقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

رحيل فايتسا .. المدرب الأسطوري في الأهلي

رحل عن عالمنا اليوم المدرب الألماني ديتريخ فايتسا صاحب التاريخ الأسطوري في النادي الأهلي عن عُمر يُناهز 86 عامًا.

صحيفة دير شبيجل الألمانية أكدت أن المدرب الذي تولى مهمة تدريب العديد من الأندية الألمانية مثل إينتراخت فرانكفورت وكايزر سلاوترن وفورتونا دوسلدورف رحل مساء أمس الأحد تاركًا إرثًا مميزًا في كرة القدم.

المدرب لم يعمل مع الأهلي أكثر من عام ونصف لكنه ترك بصمة هائلة في كرة القدم المصرية، إذ أدخل لها طريقة لعب 3-5-2 التي كانت مفاجأة كبرى للجميع آنذاك ولعب بها المنتخب المصري فيما بعد.

فايتسا طلب فسخ عقده مع الأهلي بعد إلغاء الدوري عقب التأهل لمونديال 1990، وقد تولى تدريب منتخب مصر لفترة قصيرة.

مازن مرزوق: الأهلي لم يرفض اللعب في الإسماعيلية

أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات الذي قدم استقالته مؤخرًا من منصبه أن الأهلي لم يرفض أبدًا مواجهة الإسماعيلي في الإسماعيلية، بل القرار يعود للأمن.